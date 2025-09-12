小甜甜布蘭妮「豪宅滿是狗大便」惹議 發文反擊竟扯小賈斯汀

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾經是粉絲心中甜美可人的小甜甜布蘭妮，現在卻三不五時在社群遊走於「限制級」邊緣，話題不斷。近日，布蘭妮的生活再次被熱議，由於她豪宅內狗大便堆積未清理的照片被曝光，遭到網友評論，而她也發文回擊，不料卻把小賈斯汀扯入話題，讓網友都摸不著頭緒。

小甜甜布蘭妮的生活近日再次被熱議。（資料照）

布蘭妮日前豪宅內狗大便堆積卻未清理的照片被曝光，瞬間引發網友討論，親友擔心她的精神狀況是否再度出現問題？然而布蘭妮10日發文反擊：「那些穿著睡衣評判我家的人真可恥！！！我愛上這張照片！！！太美了！！！」不過卻搭配小賈斯汀抱著孩子的照片，整篇文並無解釋家中髒亂的原因，反而把不相關的小賈斯汀也拉進話題，讓網友傻眼。

請繼續往下閱讀...

小甜甜布蘭妮將毫不相關的小賈斯汀扯進話題，讓網友傻眼。（翻攝自IG）

事實上，布蘭妮過去多次在公眾場合失控，尤其習慣透過發布裸照展現自主權，完全不理會外界批評，曾被法院判定由父親傑米監管生活長達13年，不過最後法官讓她重新掌控人生，但布蘭妮依舊常發布令人摸不著頭緒的圖文內容，外界對其精神狀態感到憂慮。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法