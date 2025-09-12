晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鍾國YouTube影片親解妻身分 RM成員聞訊反應全曝光

金鍾國婚後瘋狂放閃，稱讚妻子「全部都是優點」。（翻攝自YouTube）金鍾國婚後瘋狂放閃，稱讚妻子「全部都是優點」。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕49歲韓星金鍾國閃婚，而且婚禮極其低調神秘，昨（11）他在YouTube頻道「Gym鍾國」上傳新影片《老虎娶妻的日子》，公開《Running Man》（以下簡稱RM）成員得知他婚訊時的反應。

劉在錫得知金鍾國婚訊，不敢置信，反覆確認數次。（翻攝自YouTube）劉在錫得知金鍾國婚訊，不敢置信，反覆確認數次。（翻攝自YouTube）

身為《RM》固定班底15年，金鍾國還是非常能憋，直到婚禮前兩週才讓成員們知道自己要結婚了。最先知道金鍾國婚訊的「大神」劉在錫直接呆住，更喃喃說：「不要騙我」還反覆確認好幾次。之後，劉在錫恍然大悟說「所以你要買房的時候，我就說你…」更拍胸脯保證「如果真的要結婚，就算有錄影我也會去參加（婚禮）」。

《RM》固定班底Haha（左）、梁世燦聽聞喜訊都先愣住。（翻攝自YouTube）《RM》固定班底Haha（左）、梁世燦聽聞喜訊都先愣住。（翻攝自YouTube）

成員Haha因為有美國行程，無法出席金鍾國婚禮，但他聽到消息後，整個人呆住，瞪大眼睛問：「你說要做什麼？」接著更問了很多次「真的嗎」，確認過後，他感動「聽到結婚的消息快哭了，非常恭喜」。

池辰錫恍然大悟：買房子果然有原因。（翻攝自YouTube）池辰錫恍然大悟：買房子果然有原因。（翻攝自YouTube）

其他成員也都超級震驚，梁世燦聽到婚訊後，先愣了一陣子，之後承認「今年聽到的事情中最衝擊的一件」；池辰錫不可置信大喊「你要結婚？不是靈魂婚禮吧？你買房子真的是有原因的」；曾與金鍾國傳過緋聞的宋智孝則拍著手祝賀「真的嗎？歐巴，很恭喜你，真的」！

對於妻子的身分，金鍾國表示目前外界傳出的假消息當中，只有性別正確，其餘都是錯誤消息。

宋智孝聽到金鍾國要結婚驚訝到瞪大眼睛。（翻攝自YouTube）宋智孝聽到金鍾國要結婚驚訝到瞪大眼睛。（翻攝自YouTube）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中