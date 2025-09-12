金鍾國YouTube影片親解妻身分 RM成員聞訊反應全曝光

金鍾國婚後瘋狂放閃，稱讚妻子「全部都是優點」。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕49歲韓星金鍾國閃婚，而且婚禮極其低調神秘，昨（11）他在YouTube頻道「Gym鍾國」上傳新影片《老虎娶妻的日子》，公開《Running Man》（以下簡稱RM）成員得知他婚訊時的反應。

劉在錫得知金鍾國婚訊，不敢置信，反覆確認數次。（翻攝自YouTube）

身為《RM》固定班底15年，金鍾國還是非常能憋，直到婚禮前兩週才讓成員們知道自己要結婚了。最先知道金鍾國婚訊的「大神」劉在錫直接呆住，更喃喃說：「不要騙我」還反覆確認好幾次。之後，劉在錫恍然大悟說「所以你要買房的時候，我就說你…」更拍胸脯保證「如果真的要結婚，就算有錄影我也會去參加（婚禮）」。

《RM》固定班底Haha（左）、梁世燦聽聞喜訊都先愣住。（翻攝自YouTube）

成員Haha因為有美國行程，無法出席金鍾國婚禮，但他聽到消息後，整個人呆住，瞪大眼睛問：「你說要做什麼？」接著更問了很多次「真的嗎？」，確認過後，他感動「聽到結婚的消息快哭了，非常恭喜」。

池辰錫恍然大悟：買房子果然有原因。（翻攝自YouTube）

其他成員也都超級震驚，梁世燦聽到婚訊後，先愣了一陣子，之後承認「今年聽到的事情中最衝擊的一件」；池辰錫不可置信大喊「你要結婚？不是靈魂婚禮吧？你買房子真的是有原因的」；曾與金鍾國傳過緋聞的宋智孝則拍著手祝賀「真的嗎？歐巴，很恭喜你，真的」！

對於妻子的身分，金鍾國表示目前外界傳出的假消息當中，只有性別正確，其餘都是錯誤消息。

宋智孝聽到金鍾國要結婚驚訝到瞪大眼睛。（翻攝自YouTube）

