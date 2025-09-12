晴時多雲

娛樂 最新消息

職排也有韓籍三本柱！金吉娜、高佳彬甜秀中文 廉世彬曝驚人食量

台中連莊職業排球隊今（12）日舉辦媒體記者會，陳伊（左起）、廉世彬、金吉娜、高佳彬、娜比。（記者陳奕全攝）台中連莊職業排球隊今（12）日舉辦媒體記者會，陳伊（左起）、廉世彬、金吉娜、高佳彬、娜比。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕台中連莊職業排球隊今（12）日舉辦媒體記者會，「Little Witches連莊小魔女啦啦隊」全員隊長陳伊、以恩、小李子、玥晨，韓國舞蹈練習生娜比、韓籍三本柱廉世彬、高佳彬、金吉娜皆出席，在記者會上更大跳應援曲活力十足。

韓籍三本柱廉世彬（左起）、金吉娜、高佳彬。（記者陳奕全攝）韓籍三本柱廉世彬（左起）、金吉娜、高佳彬。（記者陳奕全攝）

陳伊同時身兼樂天女孩，她過去參加《全明星運動會4》時曾練過排球，提到今年正好是職業排球元年，「想說來試試看啦啦隊，就選上了。」她也說自己會將10年啦啦隊經歷分享給學妹們，喊話一起加油。

陳伊也說隊上女孩只有8人，彼此的感情都很好，加上隊上的娜比懂韓文，可以當女孩們與韓援們的溝通橋梁。韓籍成員們對於台灣生活充滿新鮮感，廉世彬提到自己去過士林夜市，「雞排、木瓜牛奶、潤餅都很喜歡，連豬血糕也敢挑戰！」還說自己與高佳彬、金吉娜的食量驚人，可以吃到兩人份以上。

台中連莊職業排球隊今日舉辦媒體記者會，高佳彬（左起）、廉世彬、金吉娜受訪。（記者陳奕全攝）台中連莊職業排球隊今日舉辦媒體記者會，高佳彬（左起）、廉世彬、金吉娜受訪。（記者陳奕全攝）

同樣喜愛台灣美食的還有高佳彬，她很快就適應台灣生活，而金吉娜日前才來台參加品牌活動，今加入職排她也不忘感謝粉絲支持，並喊話會趕快學好中文。

