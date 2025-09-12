（獨）陳凱倫昔罹癌揭「失聲恐懼」 曾痛下決定暫不主持

陳凱倫珍惜能夠開口唱歌的每一刻。（陳凱倫提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕金鐘主持人陳凱倫過去罹患扁桃腺癌，歷經2年積極抗癌，如今癌後重生，事業步上正軌。他回憶抗癌歷程，坦言最害怕的不是病痛，而是「失去聲音」，甚至一度放下主持麥克風。

陳凱倫表示，手術後的第一個月，他幾乎不敢開口，就連陪伴病榻前的母親，也僅能輕唱幾句逗她開心。他坦言，開刀後首次主持頒獎典禮，因監聽效果不佳被迫用盡丹田發聲，陳凱倫結束後回到化妝間忍不住痛哭，坦言外人或許聽不出異樣，但自己最清楚身體的吃力與無力感。

為了保護嗓音，陳凱倫選擇切除腫瘤後放棄35次電療，卻也因此飽受音響設備影響，主持完常得在家休養數日才能恢復。當時他甚至對經紀人宣布，「麥克風只拿來唱歌，暫時不主持了，因為主持讓我不快樂。」

陳凱倫珍惜能夠開口唱歌的每一刻。（陳凱倫提供）

抗癌期間，陳凱倫幾乎把生活當作實驗室，嘗試各種保養方式：到公園擁抱大樹自言自語、唱歌給大自然聽，也服用靈芝粉、中藥、魚油與營養品，專注傾聽身體聲音。他笑說，那段日子非必要不上舞台、不赴聚餐，深怕感染，但也因此他更珍惜能夠開口唱歌的每一刻。

而談及母親最愛的歌曲《意難忘》，陳凱倫坦言每次練唱都忍不住落淚，卻仍提醒自己身為專業歌者，不能將情緒完全帶上舞台。

陳凱倫也有感而發表示，如今能繼續唱歌、主持，都是上天給的恩典，「我還要唱歌，還要主持，更要保護這份得來不易的聲音。」

陳凱倫明將舉辦「金曲傳愛・壯世代公益演唱會」。（陳凱倫提供）

陳凱倫明（12）日與「台北市777銀髮族協會」共同發起主辦「金曲傳愛・壯世代公益演唱會」，將於利河伯使徒中心舉行。本次演唱會邀集金佩姍、楊懷民、金燕、大百合、馬妞、張琴、劉明珠等重量級藝人同台獻唱，以經典金曲陪伴銀髮族群，傳遞愛與溫暖。明天觀眾也將有機會聽到陳凱倫演唱他母親最愛的歌曲《意難忘》，但這就要視當天時間而定了。

