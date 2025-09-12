晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

主演卡司太強大！知名演員、歌手出演手遊劇情 催淚互動惹哭玩家

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日，以全真人演出呈現的古裝手遊《女王的遊戲：盛世天下近日引發玩家熱烈討論，主演卡司包括曾出演流星花園的官鴻、知名歌手姚弛、2023年熱播劇與卿書》女主角黃羿與演員林小宅等人，以唐代女帝武則天為劇情原型，將故事發展權利交給玩家，透過選擇影響其他人的命運與劇情走向。

出演《盛世天下》知名演員黃羿。（翻攝自微博）出演《盛世天下》知名演員黃羿。（翻攝自微博）

這款遊戲於本月（9月）9日發售，結合精緻畫面與真人演出，故事情節如同古裝劇般細膩，角色情感豐富且互動性強。玩家不只是完成任務，更像在觀看一場微型古裝劇，跟隨角色經歷喜怒哀樂。

不少玩家分享，完成特定劇情關卡後感動到落淚，網友直呼劇情「虐哭我了、像在看古裝劇依樣、演員太會演！」，討論區掀起熱烈討論。遊戲中除了主線劇情，支線故事也精心設計，玩家透過選擇與策略，能完整體驗角色命運與劇情發展。

這款遊戲的出現，也反映玩家對「故事化、沉浸式體驗」的需求逐漸增加，不僅追求操作或數值成就，更重視被故事感動的體驗，吸引不少古裝愛好者朝聖。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中