主演卡司太強大！知名演員、歌手出演手遊劇情 催淚互動惹哭玩家

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日，以全真人演出呈現的古裝手遊《女王的遊戲：盛世天下》近日引發玩家熱烈討論，主演卡司包括曾出演流星花園的官鴻、知名歌手姚弛、2023年熱播劇《與卿書》女主角黃羿與演員林小宅等人，以唐代女帝武則天為劇情原型，將故事發展權利交給玩家，透過選擇影響其他人的命運與劇情走向。

出演《盛世天下》知名演員黃羿。（翻攝自微博）

這款遊戲於本月（9月）9日發售，結合精緻畫面與真人演出，故事情節如同古裝劇般細膩，角色情感豐富且互動性強。玩家不只是完成任務，更像在觀看一場微型古裝劇，跟隨角色經歷喜怒哀樂。

不少玩家分享，完成特定劇情關卡後感動到落淚，網友直呼劇情「虐哭我了、像在看古裝劇依樣、演員太會演！」，討論區掀起熱烈討論。遊戲中除了主線劇情，支線故事也精心設計，玩家透過選擇與策略，能完整體驗角色命運與劇情發展。

這款遊戲的出現，也反映玩家對「故事化、沉浸式體驗」的需求逐漸增加，不僅追求操作或數值成就，更重視被故事感動的體驗，吸引不少古裝愛好者朝聖。

