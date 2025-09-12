晴時多雲

娛樂 最新消息

林辰唏攜《花香2》再戰金鐘 「改報女配角」內幕曝光

林辰唏出席美國時尚訂製禮服十週年大秀。（記者王文麟攝）林辰唏出席美國時尚訂製禮服十週年大秀。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕林辰唏今（12日）出席美國時尚訂製禮服十週年大秀，談到金鐘60入圍名單即將揭曉，她笑說：「本來沒事，好像也不會緊張，只希望作品本身被看見就很好，不管入圍什麼都很棒。」

林辰唏前年與程予希憑GL影集《第一次遇見花香的時刻》，分別奪下金鐘57迷你劇戲后及女配角，今年帶著《第一次遇見花香的時刻2》再戰金鐘。被問是否有「連莊壓力」？林辰唏反問記者：「你希望我連莊嗎？」隨即笑回自己沒有壓力，反而希望第二季主線的程予希能入圍女主角，「我們講好要輪流，《花香2》我就報女配。」

林辰唏出席美國時尚訂製禮服十週年大秀。（記者王文麟攝）林辰唏出席美國時尚訂製禮服十週年大秀。（記者王文麟攝）

談到近況，林辰唏今年換了新東家，她透露已結束花蓮生活搬回台北，「要認真當演員，就不能再去種田了」，她笑稱自己是「斜槓農夫」，除了演戲，也可能玩音樂，甚至出唱片，「能做什麼都去玩」。

