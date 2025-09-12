晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

有像嗎？黃國昌遭捧「撞臉BTS金泰亨」惹眾怒 本人7字回應了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌近日瘦身有成，外貌不斷受到討論，「昌粉」紛紛認為他變帥了，就有一名網友昨（10）日在社群中指出，黃國昌外形神似人氣韓團BTS成員金泰亨（V），並曬出兩人的照片，瞬間引起大批BTS粉絲及網友反彈，怒喊：「先給我去掛眼科」。對此，黃國昌今日受訪時也針對「撞臉金泰亨」一事，坦言「差太遠了啦！真的」。

網友表示黃國昌（左）撞臉BTS成員金泰亨，黃國昌回應了。（資料照／翻攝自IG）網友表示黃國昌（左）撞臉BTS成員金泰亨，黃國昌回應了。（資料照／翻攝自IG）

一名網友在Threads上發布貼文，並指出「不覺得黃國昌真的很像BTS的V嗎？」並曬出兩人的正臉照。貼文曝光後，瞬間引起大批網友吐槽：「寶貝，不是有五官的人都可以像金泰亨」、「不是粉絲也覺得憤怒系列」、「蕭煌奇都沒你瞎」、「我貸款也要告你」、「先去看眼科」、「他是像木村拓哉，他自己說的」。

網友發出貼文惹眾怒。（翻攝自Threads）網友發出貼文惹眾怒。（翻攝自Threads）

對此，今（12）日黃國昌出席立法院朝野協商受訪時坦言：「差太遠了啦！真的」、「他們的專業跟表現我個人是望塵莫及，根本沒辦法相提並論，完全比不上」。事實上，黃國昌曾在2019年時直播中提過，「當年自己在東大留學，身材又高又瘦，加上留了長髮，日本同學還曾笑說他長得像木村拓哉」。

今黃國昌出席立法院朝野協商。（記者羅沛德攝）今黃國昌出席立法院朝野協商。（記者羅沛德攝）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中