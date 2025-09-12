有像嗎？黃國昌遭捧「撞臉BTS金泰亨」惹眾怒 本人7字回應了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌近日瘦身有成，外貌不斷受到討論，「昌粉」紛紛認為他變帥了，就有一名網友昨（10）日在社群中指出，黃國昌外形神似人氣韓團BTS成員金泰亨（V），並曬出兩人的照片，瞬間引起大批BTS粉絲及網友反彈，怒喊：「先給我去掛眼科」。對此，黃國昌今日受訪時也針對「撞臉金泰亨」一事，坦言「差太遠了啦！真的」。



網友表示黃國昌（左）撞臉BTS成員金泰亨，黃國昌回應了。（資料照／翻攝自IG）

一名網友在Threads上發布貼文，並指出「不覺得黃國昌真的很像BTS的V嗎？」並曬出兩人的正臉照。貼文曝光後，瞬間引起大批網友吐槽：「寶貝，不是有五官的人都可以像金泰亨」、「不是粉絲也覺得憤怒系列」、「蕭煌奇都沒你瞎」、「我貸款也要告你」、「先去看眼科」、「他是像木村拓哉，他自己說的」。

網友發出貼文惹眾怒。（翻攝自Threads）

對此，今（12）日黃國昌出席立法院朝野協商受訪時坦言：「差太遠了啦！真的」、「他們的專業跟表現我個人是望塵莫及，根本沒辦法相提並論，完全比不上」。事實上，黃國昌曾在2019年時直播中提過，「當年自己在東大留學，身材又高又瘦，加上留了長髮，日本同學還曾笑說他長得像木村拓哉」。

今黃國昌出席立法院朝野協商。（記者羅沛德攝）

