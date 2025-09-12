晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

具俊曄婚後首個沒有大S的生日 酷龍搭檔送安慰

具俊曄（左）40年好友也是酷龍搭檔姜元來（右）今日發舊日照片安慰好友並祝生日快樂。（翻攝自IG）具俊曄（左）40年好友也是酷龍搭檔姜元來（右）今日發舊日照片安慰好友並祝生日快樂。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛今年2月意外在日本驟逝，消息來得突然，讓深愛妻子的韓星具俊曄難以接受。3月大S長眠金寶山玫瑰園後，具俊曄經常在大S的目前一坐就是一整日，靜靜地陪伴深愛的老婆，深情令人感動落淚。昨（11）是具俊曄56歲生日，也是他婚後第一個沒有大S陪伴的生日，今（12）「酷龍」Clon成員姜元來心疼具俊曄，特地在社群平台發了一張過去的照片，並暖心喊話：「我們要以開朗的模樣再見面」。

具俊曄（左）與大S夫妻感情甜蜜。（翻攝自IG）具俊曄（左）與大S夫妻感情甜蜜。（翻攝自IG）

喪妻7個月的具俊曄，看起來仍未走出傷痛，身旁親友包括S家人也都很擔心他無法走出悲傷情緒。認識具俊曄40年的老朋友姜元來刻意在他生日這天，貼出了一張34年前的合照，姜元來在照片旁邊寫著：1969年9月11日，誠心祝福俊曄生日，我們要以開朗的模樣再見面。

姜元來的妻子也在底下留言：俊曄歐巴，那時候是1991呢。歐巴9.11祝賀，我們要以健康的模樣再相見。

大S過世後有網友在金寶山看見具俊曄陪伴在大S墓前。（翻攝自小紅書）大S過世後有網友在金寶山看見具俊曄陪伴在大S墓前。（翻攝自小紅書）

大S過世後，具俊曄經常到金寶山陪在愛妻身邊，身形也顯得憔悴瘦弱，先前七夕，具俊曄非常有心的帶了6張夫妻合照、2束白玫瑰及滿天星和大S一起過情人節。之前也有網友目擊他靜靜坐在大S墓前看著愛妻的代表作《流星花園》，或者幫大S照片修圖，聞者莫不鼻酸。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中