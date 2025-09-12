具俊曄婚後首個沒有大S的生日 酷龍搭檔送安慰

具俊曄（左）40年好友也是酷龍搭檔姜元來（右）今日發舊日照片安慰好友並祝生日快樂。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛今年2月意外在日本驟逝，消息來得突然，讓深愛妻子的韓星具俊曄難以接受。3月大S長眠金寶山玫瑰園後，具俊曄經常在大S的目前一坐就是一整日，靜靜地陪伴深愛的老婆，深情令人感動落淚。昨（11）是具俊曄56歲生日，也是他婚後第一個沒有大S陪伴的生日，今（12）「酷龍」Clon成員姜元來心疼具俊曄，特地在社群平台發了一張過去的照片，並暖心喊話：「我們要以開朗的模樣再見面」。

具俊曄（左）與大S夫妻感情甜蜜。（翻攝自IG）

喪妻7個月的具俊曄，看起來仍未走出傷痛，身旁親友包括S家人也都很擔心他無法走出悲傷情緒。認識具俊曄40年的老朋友姜元來刻意在他生日這天，貼出了一張34年前的合照，姜元來在照片旁邊寫著：1969年9月11日，誠心祝福俊曄生日，我們要以開朗的模樣再見面。

姜元來的妻子也在底下留言：俊曄歐巴，那時候是1991呢。歐巴9.11祝賀，我們要以健康的模樣再相見。

大S過世後有網友在金寶山看見具俊曄陪伴在大S墓前。（翻攝自小紅書）

大S過世後，具俊曄經常到金寶山陪在愛妻身邊，身形也顯得憔悴瘦弱，先前七夕，具俊曄非常有心的帶了6張夫妻合照、2束白玫瑰及滿天星和大S一起過情人節。之前也有網友目擊他靜靜坐在大S墓前看著愛妻的代表作《流星花園》，或者幫大S照片修圖，聞者莫不鼻酸。

