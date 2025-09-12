江祖平自爆三立副總之子下藥性侵 全案轉交北檢調查

案經士檢調查後，檢方因認無管轄權，今核轉台北地檢察署偵辦。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕女星江祖平近期指控三立前資深副總之子龔益霆，涉嫌下藥、性侵及偷拍。士林地檢署本月4日已分案偵辦，並指派資深婦幼組檢察官承辦，昨下午於律師陪同下赴士林地檢署完成筆錄。不過，士檢今指出，因認無管轄權，全案將核轉台北地檢察署偵辦。

事件源於8月18日，一名女演員向江祖平求助，指控遭三立體制內男性下藥性侵，並被偷拍裸體影像。江其後在社群媒體連續發文，公開更多女性工作人員疑遭騷擾的對話紀錄，指有人因此辭職離開，並附上涉案男子照片。外界比對後，認出該名男子疑似為三立高層龔美富之子龔益霆。

龔益霆隨即回應，強調自己與江祖平曾有交往關係。不過江則反擊，直指她本人就是受害者，更提出1300萬元求償，讓事件迅速延燒。

士林地檢署4日表示，案件已正式分案調查，並於9日主動聯繫江祖平，通知她配合後續程序。江昨日下午在委任律師陪同下到士檢應訊。檢方強調，因涉及性侵案情，為避免二度傷害，不便透露細節或進度，後續將再傳喚相關人士釐清案情。

案經士檢調查後，檢方因認無管轄權，並經陳請高等檢察署審核；高檢署則於今日核轉台北地檢察署偵辦。

