製作8年《風林火山》將上映 任賢齊傳與導演不和被刪光？

電影《風林火山》集結梁家輝（中）、金城武等大牌演員。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／台北報導〕由導演麥浚龍執導的電影《風林火山》從2017年6月開拍，集結劉青雲、古天樂、金城武、梁家輝、任賢齊等強勁卡司，事隔8年終於傳來上映消息。今（12）定檔消息曝光，不過宣傳、預告片竟然都沒有任賢齊的身影，外界傳出麥浚龍與好脾氣的任賢齊不和，所以戲份被刪光。

金城武曾流出完成合約後，火速離開劇組更以沒有檔期為由婉拒補拍。（香港星島日報）

自《風林火山》開拍，屢屢傳出演員因拍攝事宜感到不滿，先前金城武曾流出完成合約後，火速離開劇組更以沒有檔期為由婉拒補拍；好脾氣的任賢齊也傳出與麥浚龍在片場大吵，加上這次的宣傳、預告任賢齊都「被消失」，似是證實外界流言。

演藝圈內出名好脾氣的任賢齊也被爆料曾與導演麥浚龍在片場大吵。（翻攝自臉書）

開拍當日，原本榜上有名的任賢齊傳出與麥浚龍慢工出細活的工作方式無法適應。外傳麥浚龍不但拍戲慢，而且不與演員溝通、經常神隱，更傳出任賢齊拍攝一場吊鋼絲的戲甚至拉傷手。

不過，任賢齊曾出面澄清此事，他表示：沒有，不是我受傷，我覺得他（麥浚龍）很用心拍戲，拍攝方式比較浩大，我覺得肯用這麼大的budget（預算）拍一部香港電影，是非常不容易，很期待電影上映。

《風林火山》耗時8年製作。（香港星島日報）

