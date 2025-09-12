與于朦朧死因有關？聚會名單曝光 驚見知名導演、演員

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧11日早晨驚爆墜樓身亡，工作室於同日晚間證實死亡消息，並表示「警方已排除刑事嫌疑」，引發網友熱議，認為死因並不單純。狗仔爆料于朦朧死亡前晚與友人聚會，網上更傳出疑似于朦朧生前聚會名單，包含中國導演程青松、于朦朧經紀人與演員高泰宇等人都被爆是聚會之人，被網友懷疑聚會與于朦朧的死因有關。

中國導演程青松（左）與于朦朧好友高泰宇（右）。（組合照，翻攝自微博）

被爆料後，程青松於凌晨報警並連發多則貼文闢謠，表示自己「完全不認識當事人（于朦朧）」，並發出與好友的訊息照片，佐證自己在北京展覽館參加時裝展，且事發當晚有其他飯局並不在現場，要外界不要造謠。

而與于朦朧因合作《為愛放手》、《軒轅劍之漢之雲》等作品而結識的好友高泰宇，在官方未證實死訊前就已發文悼念，被傳是于朦朧生前聚會友人之一的他，也不禁被網友懷疑人是否在現場、且早已知情。面對質疑，高泰宇於今日中午時發文「9月10日晚上我在東直門，禁止造謠！禁止誹謗！」並在留言區呼籲網友尊重逝者，停止傳播不實訊息。

