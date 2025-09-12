晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

與于朦朧死因有關？聚會名單曝光 驚見知名導演、演員

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧11日早晨驚爆墜樓身亡，工作室於同日晚間證實死亡消息，並表示警方已排除刑事嫌疑」，引發網友熱議，認為死因並不單純。狗仔爆料于朦朧死亡前晚與友人聚會，網上更傳出疑似于朦朧生前聚會名單，包含中國導演程青松、于朦朧經紀人與演員高泰宇等人都被爆是聚會之人，被網友懷疑聚會與于朦朧的死因有關。

中國導演程青松（左）與于朦朧好友高泰宇（右）。（組合照，翻攝自微博）中國導演程青松（左）與于朦朧好友高泰宇（右）。（組合照，翻攝自微博）

被爆料後，程青松於凌晨報警並連發多則貼文闢謠，表示自己完全不認識當事人（于朦朧），並發出與好友的訊息照片，佐證自己在北京展覽館參加時裝展，且事發當晚有其他飯局並不在現場，要外界不要造謠。

而與于朦朧因合作《為愛放手》、《軒轅劍之漢之雲》等作品而結識的好友高泰宇，在官方未證實死訊前就已發文悼念，被傳是于朦朧生前聚會友人之一的他，也不禁被網友懷疑人是否在現場、且早已知情。面對質疑，高泰宇於今日中午時發文「9月10日晚上我在東直門，禁止造謠！禁止誹謗」並在留言區呼籲網友尊重者，停止傳播不實訊息。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中