逆勢奪冠！《96分鐘》登全台冠軍飆破3200萬 主要演員週末續謝票

林柏宏（左）、宋芸樺本週末將持續出席《96分鐘》映後。（華影國際提供）

〔記者許世穎／台北報導〕災難動作台片《96分鐘》繼首週末開出破1800萬票房佳績後，平日仍強勢攀升，上映7天全台票房突破3200萬，更逆勢奪下全台單日冠軍。為感謝觀眾支持，主要演員林柏宏、宋芸樺、李李仁、姚以緹、蔡凡熙將於本週末三天兵分多路，全台勤跑戲院謝票，與影迷近距離互動。

電影歷時9年傾力打造，導演洪子烜選擇在台灣觀眾熟悉的環境中建構虛擬世界觀，其中包含高鐵列車運作的作業流程，都和真實的操作實務不同。除了緊張刺激的災難情節，《96分鐘》透過每一個角色在極限情境下的選擇與行動，描繪親情、愛情與責任的抉擇。

林柏宏主演《96分鐘》創佳績。（華影國際提供）

在片中突破自我、全力投入角色的林柏宏感動表示：「看到大家這麼支持《96分鐘》，是身為演員最幸福的一刻。」受到大量觀眾肯定的宋芸樺深有同感：「在戲院看見每一張專注的臉、聽到觀眾真誠又不同的回饋，所有疲憊都變得值得。」本週末影人出席映後場次資訊請見《96分鐘》官方粉絲團，電影全台熱映中。

