娛樂 最新消息

《鬼才之道》編劇爆權勢性騷 張榕容收笑容...揭他私下真實面貌

〔記者李紹綾／台北報導〕張榕容今（12日）出席美國時尚訂製禮服十週年大秀，被問及電影《鬼才之道》已婚編劇蔡坤霖遭指控利用權勢性騷擾課程女學員一事，她立刻收起笑容，表示事件尚未釐清前，一切交由法律處理。

張榕容坦言，對於蔡坤霖的狀況並不清楚。（記者王文麟攝）張榕容坦言，對於蔡坤霖的狀況並不清楚。（記者王文麟攝）

張榕容坦言，對於蔡坤霖的狀況並不清楚，「我們群組也沒有在討論這件事，我覺得在還不明白的時候，就交給法律去處理」，在她印象中，蔡坤霖是一位專業編劇，但兩人僅在活動結束後會短暫碰面，幾乎沒有私交。

蔡坤霖遭「C小姐」指控，長期利用名氣與資源，對年輕女性學員進行情感操控與權勢性騷，並透過律師向高雄市政府社會局提出申訴。蔡坤霖昨深夜則發表逾3600字聲明，強調自己遭斷章取義，並堅稱「行事坦蕩、問心無愧」。對此，C小姐今日透過律師發聲反擊，怒斥對方企圖轉移焦點。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

