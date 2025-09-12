晴時多雲

娛樂 最新消息

抵制四叉貓反被轟霸凌、「貪汙父」遭起底 陳沂怒嗆：沒招了嗎？

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「四叉貓」劉宇（本名劉宇席）因於社群網站訕笑前台北市長柯文哲，「關了一年見不到他爸最後一面，嘻嘻」慘遭炎上，然而他竟更一步說，「幸好柯文哲還有媽媽，下次可以用這個理由再出來一次」，徹底激怒網紅陳沂，發文號召網友抵制與四叉貓合作的業配廠商，不料卻被反轟霸凌四叉貓，讓陳沂不忍發文反擊。

陳沂近日大動作號召網友抵制四叉貓，不料卻被反轟霸凌。（翻攝自臉書/資料照）陳沂近日大動作號召網友抵制四叉貓，不料卻被反轟霸凌。（翻攝自臉書/資料照）

陳沂近日大動作號召網友抵制四叉貓，不料卻被反轟霸凌，甚至有網友提及他的父親陳俊源曾是國民黨市議員，最後卻涉貪入獄。對此，陳沂今（12）日發文反擊：「你們是沒招了嗎？爸爸貪污犯這種老哏拜託就不要講了，如果在古代，我就是罪臣之女，這是要株連九族的」。

陳沂連續發文反擊。（翻攝自臉書）陳沂連續發文反擊。（翻攝自臉書）

隨後陳沂又再度發文表示：「現在變成我在80四叉貓？指出別人的錯誤不叫80！！80是像四叉貓那樣，肉搜路人資料公審，把人逼上絕路，還得意的說那是他的戰績。80是在別人失去至親的時候，訕笑他來不及見最後一面。」希望網友重新理解霸凌的意義。最後，陳沂點出，網友們的正義標準根本就是「非我族類，其心必異。跟你們同個陣營的，不管做什麼壞事都沒關係。陣營之外的，通通都該S」。

點圖放大header
點圖放大body

