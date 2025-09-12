晴時多雲

娛樂 最新消息

安心亞錄影累到哭出來！郭泓志揪錢薇娟組隊比賽遭打槍

郭泓志擔任評審。（好看娛樂提供）郭泓志擔任評審。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕健身競技節目《最強的身體》本週日將播出全新第五集。繼上週壯壯《全明星運動會4》黃隊參賽，新一集節目邀來黃、藍隊長郭泓志、錢薇娟擔任大來賓，兩位老朋友許久不見，再度同台依舊默契十足，一搭一唱笑料百出。郭泓志現場直接邀請錢薇娟報名組隊混雙，但卻被錢姐無情一句話：「不可能！」當場打槍狠狠拒絕郭泓志。

錢薇娟打槍郭泓志組隊邀約。（好看娛樂提供）錢薇娟打槍郭泓志組隊邀約。（好看娛樂提供）

此次比賽最令人意外的是夏和熙與安心亞，兩位同經紀公司的師姐弟報名團體挑戰。兩人一開始到場還笑語不斷，安心亞笑說：「今天我好期待，我最喜歡騎風扇腳踏車了。」進入白熱化比賽後情緒急轉直下，最後自己累倒哭出來。夏和熙則是癱倒在地直呼：「為什麼騙我們來，他們看起來超狠的！」

安心亞比賽累到哭出來 。（好看娛樂提供）安心亞比賽累到哭出來 。（好看娛樂提供）

團體賽同場還有來自各行各業的素人好手，包括國小老師、清潔隊員、芭蕾舞者，他們皆展現出驚人實力，讓人見識到「高手在民間」，蔡尚樺也忍不住驚呼「沒有遇過這麼強的體育老師」，一旁的大來賓錢薇娟則糾正回嗆：「那是因為我沒有參賽！」

在男雙組合方面，黃玉榮攜手師弟龍語申同場出賽，平日嚴格控管體態的兩人，原本信心滿滿，誓言拚出佳績，未料比賽中卻突發狀況，黃玉榮竟在場上被緊急抬上輪椅，讓龍語申驚訝不已，現場氣氛瞬間緊張。

另一組男雙，則是許久未在螢光幕前現身的郭彥甫，他找來自己的健身教練搭檔挑戰，笑稱想「出來透透氣，見見新朋友、老朋友」。面對炎熱高溫，他場上多次怒吼，更形容賽事就像「拿身體去撞牆」。

