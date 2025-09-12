舒華嗨玩高空彈跳「鬆口男友條件」 陳柏霖、黃宣嚇傻反遭嗆

〔記者林欣穎／台北報導〕陳柏霖、YELLOW黃宣搭檔錄製《出來一下What A Trip》與來賓葉舒華挑戰高空彈跳。不過無論她怎麼威逼利誘，陳柏霖都不敢挑戰，舒華在節目中出色的表現，讓陳柏霖與黃宣相當激賞，讚她真的是「QUEENCARD」。

陳柏霖（左起）、葉舒華、黃宣在酒莊學習釀酒。（出去一下提供）

三人來到全球高空彈跳的發源地，期待已久的舒華雀躍不已，看到陳柏霖與黃宣竟然捨棄高空彈跳而選擇雙人滑索，不敢置信笑嗆兩位哥哥：「你們怎麼那麼膽小？這個不是到處都可以玩到嗎？」黃宣苦笑：「我們被瞧不起了！她覺得這跟公園盪鞦韆同等級。」舒華繼續火力全開加倍攻擊：「這個設施有年齡限制嗎？我以為只有小孩子可以玩。」嗆得兩人啞口無言。

葉舒華接獲任務完成的卡片，捨不得離開紐西蘭。（出去一下提供）

舒華分享過去曾有高空彈跳經驗，「我第一次是在新加坡，第二次在韓國，兩次都是為了工作跳，雖不是每位團員都跳，但我一定是第一個，因為我不跳，後面的都不敢。她笑說團員薇娟、Minnie就曾因為她率先示範一跳，爾後鼓起勇氣嚐試，「我為了鼓勵她們，一下來就跟所有人說，上面風景超美完全不可怕。」

身為極限運動女王，舒華也有自身高空彈跳小秘招傳授給所有想嘗試但害怕的人，她認真分析：「當然跳之前的懸崖高度，是人都會怕，我第一次跳時，就是看前面、看風景，不要往下看，等到三二一跳時想著『風景很漂亮』！緊張一定會，但你要想，這根本不可怕，這是無害的運動。」

葉舒華喜歡玩高空彈跳，動作優美如同仙女下凡。（出去一下提供）

果然在高空彈跳點，舒華一派輕鬆地往湖面縱身一跳，在繩索反彈過程中還不忘提醒陳柏霖、黃宣幫她拍照，懼高的兩人由衷敬佩：「她怎麼跳得這麼美？我要幫她舉個10分的牌子。」沒想到上岸之後舒華竟然感到懊惱：「我覺得有點可惜，剛才應該跳更遠一點。」同時也忙著關心自己跳得好看嗎？不愧是隨時注意自己形象的頂級偶像。被問到未來男友若膽小不敢玩高空類遊戲， 舒華超MAN秒回：「我會說，那你等我啊，幫我拍照。」但她也自招：「但我應該比較喜歡可以跟我一起玩、一起體驗的，可以討論剛才的感受。」

舒華率直、勇敢又體貼的個性讓陳柏霖和黃宣讚不絕口，黃宣認為「舒華膽子比我們大很多，一點都不扭捏，不管做什麼樣的任務，她就是一個好咖。」陳柏霖也大讚：「她很強悍，是非常好的夥伴，享受在其中，非常不簡單。」兩人誠摯地向舒華致上滿滿的尊敬，「真的是Queencard！」

