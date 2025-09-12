金鍾國新婚一週後突道歉！竟是為了「這件事」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲韓國男星金鍾國本月5日完成婚禮，結束黃金單身漢生活。不過金鍾國對妻子相當保護，整個婚禮都很神祕，參加賓客也僅百人。如今新婚一週後，金鍾國在個人YouTube頻道上傳最新影片，竟是為了近期自己結婚屢豋版面一事致歉。

金鍾國對頻繁聽聞他婚禮消息的網友深感抱歉。（翻攝自YT）

金鍾國昨（11）日在YouTube頻道上傳了最新影片，表示自己之所以要低調舉行婚禮，是妻子的想法，同時也是自己不想過度張揚，並對頻繁聽聞他婚禮消息的網友深感抱歉，希望各位可以體諒他，金鍾國最後也向大家承諾，今後也會努力生活，不讓粉絲失望。

金鍾國本月5日完成婚禮，結束黃金單身漢生活。（翻攝自IG）

事實上，外界多傳言金鍾國妻子是洛杉磯出身的38歲化妝品CEO、知名英文講師的么女等，掀起一陣話題。對此，金鍾國一概否認，僅表示只有妻子的性別正確，妻子的真實身分至今仍是一團謎。

