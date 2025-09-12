金馬導演親曝范冰冰喊話「有朝一日拿金馬影后」 新片還有港台大咖參演

〔記者許世穎／台北報導〕由文化部蒙藏文化中心主辦、今年邁入第四屆的「2025世界民族電影節」，今（12）日盛大開幕，帶著新片《搖籃凡世》參展的馬來西亞導演張吉安被問到和范冰冰合作新片《地母》，透露電影仍在後製，也有跟范冰冰討論過，「她也希望在台灣上映，也希望可以再來台灣。」

「2025世界民族電影節」今日盛大開幕，現場影人齊聚。（記者王文麟攝）

開幕現場影人齊聚，包括參展片《孽子》導演虞戡平、《KANO》導演馬志翔、製片魏德聖、《新來的小朋友》導演陳聖元等台灣三個世代導演，以及《搖籃凡世》導演張吉安也出席盛會，本屆宣傳大使金馬、亞太雙影后陸小芬亮麗現身大推《桂花巷》台語版，對於擔任大使謙虛表示：「這份殊榮何德何能，非常榮幸！」

請繼續往下閱讀...

導演張吉安執導的《搖籃凡世》除了在「2025世界民族電影節」登場，也將於下週五（19日）在台上映，他和范冰冰合作新片《地母》，依舊是他熟悉的非現實奇幻題材，范冰冰在片中飾演使用古老黑魔法，為村落解決難題的巫婆。

被問到《地母》是否來得及報名今年金馬獎，張吉安表示電影公司有做了決定，這個月底才會公布，他也笑說該片有很多資金都是因為范冰冰而來的，「她有說想來台灣！」更透露范冰冰當初找他時就曾表示「我拿過金馬獎最佳女配角，也希望有朝一日可以拿金馬影后。」

馬來西亞導演張吉安帶著新片《搖籃凡世》參展，透露和范冰冰合作的新片《地母》仍在後製。（記者王文麟攝）

接下來張吉安將開拍獲得2022年金馬創投百萬首獎的新片《金蘭荖葉》，並透露有港台知名演員，「預計明年3月在馬來西亞拍攝，也有部分會在台拍攝，因為也有申請到文策院的資金，我一早就想跟台灣合作。」

「2025世界民族電影節」今年以「跟著電影去旅行」為主題，將於9月12至21日於台北、台中、嘉義、台南、高雄及花蓮等六地盛大舉行。今年世界民族電影節規劃有「世界民族大觀」、「亂世浮生路」、「電影是本書」、「成長出發吧！」以及「性別平等了沒？」等五大單元，總計70場免費欣賞即日登場，邀請觀眾展開一場場跨越民族、文化、藝術，以及充滿生命體悟的旅行。歡迎觀眾踴躍報名索票，節目及活動則持續鎖定「2025世界民族電影節」官方臉書。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法