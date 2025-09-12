晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬導演親曝范冰冰喊話「有朝一日拿金馬影后」 新片還有港台大咖參演

〔記者許世穎／台北報導〕由文化部蒙藏文化中心主辦、今年邁入第四屆的「2025世界民族電影節」，今（12）日盛大開幕，帶著新片《搖籃凡世》參展的馬來西亞導演張吉安被問到和范冰冰合作新片《地母》，透露電影仍在後製，也有跟范冰冰討論過，「她也希望在台灣上映，也希望可以再來台灣。」

「2025世界民族電影節」今日盛大開幕，現場影人齊聚。（記者王文麟攝）「2025世界民族電影節」今日盛大開幕，現場影人齊聚。（記者王文麟攝）

開幕現場影人齊聚，包括參展片《孽子》導演虞戡平、《KANO》導演馬志翔、製片魏德聖、《新來的小朋友》導演陳聖元等台灣三個世代導演，以及《搖籃凡世》導演張吉安也出席盛會，本屆宣傳大使金馬、亞太雙影后陸小芬亮麗現身大推《桂花巷》台語版，對於擔任大使謙虛表示：「這份殊榮何德何能，非常榮幸！」

導演張吉安執導的《搖籃凡世》除了在「2025世界民族電影節」登場，也將於下週五（19日）在台上映，他和范冰冰合作新片《地母》，依舊是他熟悉的非現實奇幻題材，范冰冰在片中飾演使用古老黑魔法，為村落解決難題的巫婆。

被問到《地母》是否來得及報名今年金馬獎，張吉安表示電影公司有做了決定，這個月底才會公布，他也笑說該片有很多資金都是因為范冰冰而來的，「她有說想來台灣！」更透露范冰冰當初找他時就曾表示「我拿過金馬獎最佳女配角，也希望有朝一日可以拿金馬影后。」

馬來西亞導演張吉安帶著新片《搖籃凡世》參展，透露和范冰冰合作的新片《地母》仍在後製。（記者王文麟攝）馬來西亞導演張吉安帶著新片《搖籃凡世》參展，透露和范冰冰合作的新片《地母》仍在後製。（記者王文麟攝）

接下來張吉安將開拍獲得2022年金馬創投百萬首獎的新片《金蘭荖葉》，並透露有港台知名演員，「預計明年3月在馬來西亞拍攝，也有部分會在台拍攝，因為也有申請到文策院的資金，我一早就想跟台灣合作。」

「2025世界民族電影節」今年以「跟著電影去旅行」為主題，將於9月12至21日於台北、台中、嘉義、台南、高雄及花蓮等六地盛大舉行。今年世界民族電影節規劃有「世界民族大觀」、「亂世浮生路」、「電影是本書」、「成長出發吧！」以及「性別平等了沒？」等五大單元，總計70場免費欣賞即日登場，邀請觀眾展開一場場跨越民族、文化、藝術，以及充滿生命體悟的旅行。歡迎觀眾踴躍報名索票，節目及活動則持續鎖定「2025世界民族電影節」官方臉書。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中