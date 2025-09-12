晴時多雲

娛樂 電視

陳庭妮回家鄉尋根！重返求學地分享黑暗青春

〔記者林欣穎／台北報導〕曾寶儀主持三立《我們回家吧3》，本週將播出最後一集，大來賓邀請到女神陳庭妮，她特別開放台中東勢的家園與回憶，讓觀眾看見她真實又誠懇的一面。

這次錄影，陳庭妮不僅帶領曾寶儀造訪東勢，更主動安排了台中市區的多個青春足跡，充滿青春滿滿的回憶。她先帶大家逛熱鬧的一中街，心情甚至比主持人還興奮。走進熟悉的飲料店，她笑著分享：「這是我補習時期必買的奶茶！」她還指著水利大樓回憶當年下課後和同學邊吃邊聊，一群人會坐在大樓前看路人，觀察情侶吵架、曖昧的身影，「因為那時候年輕人最多的就是時間。」

陳庭妮（左）帶著曾寶儀探訪家鄉。（三立提供）陳庭妮（左）帶著曾寶儀探訪家鄉。（三立提供）

陳庭妮曾就讀台中衛道中學國中部，校園佔地廣達十甲，因為是天主教學校，校風嚴謹，讓她笑說：「記得教官一吹哨，全體就得蹲下來檢查書包！」甚至連透明護唇膏都被禁止。她自稱當時「很低調」，卻因身高引起曾寶儀好奇：「你這麼高怎麼低調？」她又提到當時校園男女分班，甚至連樓梯都分開使用，傳說走去福利社時，男女同學會偷偷牽起對方的小手。

這次節目還特別去她母校台中衛道中學國中部，訪問到當年她的生物老師。老師回憶起，有次陳庭妮因課業不順來找她傾訴，她當時鼓勵：「不要氣餒，每個人都有長處，妳長得高，可以當模特兒。」如今看來也算是被老師說中。

陳庭妮分享求學回憶。（三立提供）陳庭妮分享求學回憶。（三立提供）

陳庭妮坦言，那段時間對她來說相當黑暗，連同學鼓勵都變成壓力，甚至畢業多年仍會夢見被當掉。她拿到畢業證書時哭了很久，媽媽心疼問：「妳為什麼不告訴我妳這麼不快樂？」她說因為家人曾叮囑「能考進來就要讀完」，於是咬牙堅持，最後不僅順利畢業，更成為學校的傑出校友。

陳庭妮（右）帶著曾寶儀探訪家鄉。（三立提供）陳庭妮（右）帶著曾寶儀探訪家鄉。（三立提供）

雖然在台中市求學，但陳庭妮寒暑假都會回東勢。她回憶當時同學放假都出國，不解為何爸爸一定要帶她回老家，爸爸只說：「妳長大就懂了。」如今她深刻體會到東勢吸引人的大自然療癒，有一個能回去的家鄉是多麼幸福。「我很喜歡大自然，那是很療癒的力量。」她更笑說，老公胡宇威竟然也是東勢人，得知時相當驚訝，笑說：「一個美國人怎可能會是東勢人？」還考驗他東勢當地地標。後來才知道兩家小時候住得很近，「緣分真的很神奇。」現在她不只是東勢女兒，還是東勢媳婦。

點圖放大body

