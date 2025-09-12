江祖平自爆遭性侵前男友馬志翔說話了！魏德聖自嘲新片沒人在乎「保持有在動就好」

〔記者許世穎／台北報導〕邁入第四屆的「2025世界民族電影節」，今（12）日在台北華山文創園區盛大開幕。導演馬志翔在受訪時被問及前女友江祖平近期自爆遭電視台副總兒子性侵一事，他表示沒有特意去關注新聞，並回應：「交往怎麼講都是25年前的事情了，不太看娛樂新聞，希望大家都好，大概知道跟MeToo有關，還是希望她能夠好啦！」

開幕現場包括《孽子》導演虞戡平、《KANO》導演馬志翔、製片魏德聖等影人齊聚，導演虞戡平受訪時坦言，非常期待《孽子》完整版重映，透露當年因尺度與軍方背景過於敏感，不少段落遭刪減。他形容拍電影是種「虐待」，當時因心理壓力選擇退出影壇，「那時沒有電話，消失了都找不到，尤其黑道都找不到！」談及身體狀況，他笑言「零件老了還在修復」，更強調心態與心情最重要的。

曹佑寧（左起）、馬志翔、魏德聖。（資料照，記者胡舜翔攝）

虞戡平也回憶，過去曾有龐大劇本構想找馬志翔執導，從日據時代延伸至當代，但讓對方「有點嚇到」，他自己則持續拍攝排灣族紀錄片，累積逾40年，光是剪接就花了6、7年。馬志翔也感性回應，自己曾受惠於虞戡平指點，視他為貴人，並提到《KANO》合作導演魏德聖同樣是影響深遠的夥伴。他透露，目前第二部執導作品正籌備中，可能以電視電影形式呈現，「除了劇本，還需要天時地利人和，最重要的還是要有錢。」

魏德聖聽了笑說自己「很多劇本，但沒有錢」，問到他的《台灣三部曲》進度，他自嘲沒有人在乎，「還是有在弄、慢慢弄，不把它當壓力了，現在是我不在乎你們，我就好好把東西弄好，保持一直有在動就好。」

他今年以新案子《三叉山》參加金馬創投，該片將透過驚險救難任務再探歷史與族群衝突，但他強調一切「試試看」，不再抱著非做不可的心態。至於選角與開拍，他說「有投資再開始，不要把自己搞得太慘。」當媒體提到電影《BIG》成功，他反問一句：「成功…嗎？」直言還是賠錢。

