晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

徐乃麟身上「長20顆脂肪瘤」曝實情！緊盯徐新洋做人進度

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟、嚴立婷主持東森《醫師好辣》節目迎來10周年，今（12）日舉辦記者會，徐乃麟笑說自己因為節目的關係，學會很多醫學知識，也談及自己身上長了不少脂肪瘤，不過這基本上是良性，還幽默形容自己都稱它是舍利子。

徐乃麟、嚴立婷主持東森《醫師好辣》，節目迎來10周年。（記者林欣穎攝）徐乃麟、嚴立婷主持東森《醫師好辣》，節目迎來10周年。（記者林欣穎攝）

徐乃麟說自己有快20顆脂肪瘤，幾乎是長在手臂上，「18歲就開始長，不會痛，基本上都是良性的，有一個長在背上的大概有6公分，已經割掉了。」也提到會長脂肪瘤大多是體質問題；日前曾國城暴瘦照片受到討論，徐乃麟則說他是慢慢瘦，不覺得有大問題。

而徐乃麟下周17日將迎來65歲，他說自己沒有過生日習慣，反而很怕聽別人為他唱生日快樂歌，當天會與家人們一起吃飯，「我出生在中秋節，本來這節日就是跟家人聚在一起。」至於有沒有「催生」徐新洋？徐乃麟笑說他一直都很關心，透露兒子有規劃在明年、也就是馬年時生個「小馬」。

徐乃麟開心慶祝節目10周年。（記者林欣穎攝）徐乃麟開心慶祝節目10周年。（記者林欣穎攝）

《醫師好辣》最開始由胡瓜主持，後來換幾次搭檔組合，如今迎來10周年，徐乃麟有感而發表示，自己在節目上收穫頗多，也覺得這個節目很值得入圍金鐘獎，不過徐乃麟多年來都不出席金鐘典禮，他也說如果真的入圍自己不會去，一旁的嚴立婷則問：「那我要去嗎？」徐乃麟則秒回：「你當然要啊！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中