徐乃麟身上「長20顆脂肪瘤」曝實情！緊盯徐新洋做人進度

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟、嚴立婷主持東森《醫師好辣》節目迎來10周年，今（12）日舉辦記者會，徐乃麟笑說自己因為節目的關係，學會很多醫學知識，也談及自己身上長了不少脂肪瘤，不過這基本上是良性，還幽默形容自己都稱它是舍利子。

徐乃麟、嚴立婷主持東森《醫師好辣》，節目迎來10周年。（記者林欣穎攝）

徐乃麟說自己有快20顆脂肪瘤，幾乎是長在手臂上，「18歲就開始長，不會痛，基本上都是良性的，有一個長在背上的大概有6公分，已經割掉了。」也提到會長脂肪瘤大多是體質問題；日前曾國城暴瘦照片受到討論，徐乃麟則說他是慢慢瘦，不覺得有大問題。

請繼續往下閱讀...

而徐乃麟下周17日將迎來65歲，他說自己沒有過生日習慣，反而很怕聽別人為他唱生日快樂歌，當天會與家人們一起吃飯，「我出生在中秋節，本來這節日就是跟家人聚在一起。」至於有沒有「催生」徐新洋？徐乃麟笑說他一直都很關心，透露兒子有規劃在明年、也就是馬年時生個「小馬」。

徐乃麟開心慶祝節目10周年。（記者林欣穎攝）

《醫師好辣》最開始由胡瓜主持，後來換幾次搭檔組合，如今迎來10周年，徐乃麟有感而發表示，自己在節目上收穫頗多，也覺得這個節目很值得入圍金鐘獎，不過徐乃麟多年來都不出席金鐘典禮，他也說如果真的入圍自己不會去，一旁的嚴立婷則問：「那我要去嗎？」徐乃麟則秒回：「你當然要啊！」

