艾莉絲23年友情力挺！為小嫻驕傲「沒有做不到」
〔記者邱奕欽／台北報導〕艾莉絲與「小嫻」黃瑜嫻相識23年，近日首度相約旅行，飛往義大利薩丁尼亞島展開姐妹行。艾莉絲感嘆多年來大多是在工作場合相聚，這回終於能放下工作，細聊彼此近況，旅程影片更收錄在小嫻的YouTube頻道，粉絲們瞬間陷入回憶殺。
艾莉絲（左）與小嫻首度一起出國旅遊。（翻攝自臉書）
艾莉絲今（12日）透露，這趟旅行源於2年前一次採訪時的念頭，剛好今年夏天小嫻赴瑞士進修音樂，而她自己人在倫敦，於是相約週末出發。艾莉絲大讚小嫻重返大學求學，又同時經營音樂與自媒體，形容她「沒有做不到的事」，更直呼對她的敬佩「太太太太太太多。」
艾莉絲（左）與小嫻的友情走過23年。（翻攝自臉書）
除了聊到學業與音樂研習，小嫻近年也努力經營YouTube頻道「小嫻上大學能不畢業」，這次義大利之旅成為她與艾莉絲20多年友情的珍貴紀錄。影片最後還藏有洋蔥橋段，勾起網友熱淚，不少粉絲留言「真摯友情太感人」、「這才是人生最美的風景。」
