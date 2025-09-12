晴時多雲

娛樂 日韓

Billboard Live插旗台北！中島美嘉任開幕嘉賓

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台北樂迷引頸期盼的「Billboard Live TAIPEI」插旗台北信義區「ATT 4 FUN」7樓，約300席的專屬空間結合頂級音響與餐飲，將於2025年深秋正式開幕。今天（12日）正式揭曉開幕首位演出嘉賓，是日本國民天后中島美嘉。

中島美嘉。（Billboard Live TAIPEI提供）中島美嘉。（Billboard Live TAIPEI提供）

對於成為開幕首位嘉賓，曾經兩度來台開唱的中島美嘉特別表示：「能以這麼近距離的舞台與台灣樂迷互動，我覺得非常期待，也準備了特別的演出來分享。」她也透露，會在Billboard Live TAIPEI帶來不同於以往大型演唱會的驚喜橋段。

繼東京、大阪、橫濱等地之後，「Billboard Live TAIPEI」首度落地台北，預計自深秋起，每週帶來多場演出，涵蓋爵士、流行、R&B、嘻哈、電子與跨界音樂，並將推動台灣本地優秀音樂人的專場演出，讓台北成為亞洲樂壇全新音樂據點。

Billboard Live TAIPEI是新的展演空間。（Billboard Live TAIPEI提供）Billboard Live TAIPEI是新的展演空間。（Billboard Live TAIPEI提供）

中島美嘉以《雪之華》、《櫻花雨紛飛》、《Will》等膾炙人口的經典作品，成為2000年代最具代表性的日本歌姬之一。她憑藉獨特嗓音與冷豔氣質，在日本歌壇佔有不可取代的地位；2005年主演電影《NANA》更掀起亞洲現象級熱潮，電影原聲帶《GLAMOROUS SKY》橫掃ORICON公信榜雙週冠軍，成為跨世代記憶。除了音樂，中島美嘉在影壇也交出亮眼成績，不僅獲得日本電影金像獎最佳女演員和最佳新人賞殊榮，甚至還登上「Rolling Stone」（滾石雜誌）日本版封面，後續更跨足好萊塢電影《惡靈古堡4：陰陽界》，展現跨界魅力。

Billboard Live TAIPEI即將開幕。（Billboard Live TAIPEI提供）Billboard Live TAIPEI即將開幕。（Billboard Live TAIPEI提供）

中島美嘉將在11月18、19日共舉行4場的演出，演出門票將在9月30日中午12點正式販售，票價為新台幣4800元起，詳細內容將於Billboard Live TAIPEI官網及各官方社群平台上公告，敬請關注。

點圖放大header
點圖放大body

