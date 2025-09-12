陳漢典Lulu閃婚！徐乃麟嘆「這點」不容易：我最佩服的一對

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟、嚴立婷主持東森《醫師好辣》節目迎來10周年，今（12）日舉辦記者會，徐乃麟笑說自己因為節目的關係，學會很多醫學知識。而昨陳漢典、Lulu拋出結婚震撼彈，徐乃麟除了送上恭喜外，更說他們瞞得很好：「演藝圈最讓我佩服的一對！」

徐乃麟開心祝福陳漢典、Lulu。（記者林欣穎攝）

陳漢典與Lulu搭檔主持十多年，雙方培養出好默契，也曾多次被拱在一起，吳宗憲還放話，兩人如果結婚要包200萬紅包，昨兩人竟拋出結婚震撼彈，讓網友都大「蛤」出聲。徐乃麟今也說小倆口能瞞這麼久很不容易，「有時候在互動上應該會看得出來才對，很佩服，演藝圈最讓我佩服的一對。」而過往陳漢典常在節目上模仿徐乃麟，他也笑說陳漢典模仿得很好，多虧陳漢典大家都知道他是「不錄了」。

至於日前小禎也認愛小7歲男友，徐乃麟說自己是看小禎長大的，雖然還沒見過男方，但對於她有人陪伴很替她開心，「感情很重要，沒有感情會缺乏一些力量，總需要傾訴的對象。」而他在美國的小兒子徐廷墉原本去年預計要與韓國女友辦婚禮，不過因為女方媽媽身體欠安決定延期，徐乃麟也說因為兒子博士班還沒畢業，打算明年畢業後再規劃，預計在台灣、美國都會設宴。

