晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

陳漢典Lulu閃婚！徐乃麟嘆「這點」不容易：我最佩服的一對

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟、嚴立婷主持東森《醫師好辣》節目迎來10周年，今（12）日舉辦記者會，徐乃麟笑說自己因為節目的關係，學會很多醫學知識。而昨陳漢典、Lulu拋出結婚震撼彈，徐乃麟除了送上恭喜外，更說他們瞞得很好：「演藝圈最讓我佩服的一對！」

徐乃麟開心祝福陳漢典、Lulu。（記者林欣穎攝）徐乃麟開心祝福陳漢典、Lulu。（記者林欣穎攝）

陳漢典與Lulu搭檔主持十多年，雙方培養出好默契，也曾多次被拱在一起，吳宗憲還放話，兩人如果結婚要包200萬紅包，昨兩人竟拋出結婚震撼彈，讓網友都大「蛤」出聲。徐乃麟今也說小倆口能瞞這麼久很不容易，「有時候在互動上應該會看得出來才對，很佩服，演藝圈最讓我佩服的一對。」而過往陳漢典常在節目上模仿徐乃麟，他也笑說陳漢典模仿得很好，多虧陳漢典大家都知道他是「不錄了」。

至於日前小禎也認愛小7歲男友，徐乃麟說自己是看小禎長大的，雖然還沒見過男方，但對於她有人陪伴很替她開心，「感情很重要，沒有感情會缺乏一些力量，總需要傾訴的對象。」而他在美國的小兒子徐廷墉原本去年預計要與韓國女友辦婚禮，不過因為女方媽媽身體欠安決定延期，徐乃麟也說因為兒子博士班還沒畢業，打算明年畢業後再規劃，預計在台灣、美國都會設宴。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中