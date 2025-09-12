Lulu閃婚陳漢典！納豆神調侃「2位拿的是金馬獎」全場笑翻

〔記者邱奕欽／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典昨（11日）無預警宣布結婚震撼演藝圈，「納豆」林郁智第一時間在臉書獻上祝賀，調侃表示「兩位拿的不是金鐘獎，是金馬獎呀！」這句巧妙祝福瞬間引爆網友共鳴，也讓這場低調1年的戀情更添話題。

陳漢典（左）、LuLu宣布閃婚。（翻攝自臉書）

回顧今年5月納豆婚禮，陶晶瑩曾在現場靈魂拷問陳漢典：「為什麼不愛Lulu？」讓當時的場合充滿曖昧氣氛；陳漢典當下尷尬結巴回應：「我們不要再互相傷害，在這種場合妳也要問一下她的意思嘛！」Lulu則笑著在旁側拍下全程，如今再看，畫面被認為早已是愛情伏筆。

隨著Lulu、陳漢典的婚訊公開，納豆在第一時間發聲獻上祝賀並笑言：「兩位拿的不是金鐘獎，是金馬獎呀！」隨即也釣出Lulu留言回覆：「哈哈哈哈哈哈哈金馬獎。」展現好心情。

不少網友笑說納豆根本是「最佳證婚人」，也有人認為陶晶瑩當時的直球發問像是靈感預言。陶晶瑩隨後則發文澄清，自己並未事先知情，只是憑直覺覺得「他們會很開心」，還幽默喊話要「蓋廟收香火」，讓這場喜訊更添喜感氛圍。

