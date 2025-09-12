晴時多雲

娛樂 亞洲

《三生三世》于朦朧7月工作室竟已註銷！爆生前拒絕潛規則「遭冷凍3年」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕于朦朧11日在北京某社區墜樓身亡，享年37歲，噩耗震驚演藝圈。他曾憑《太子妃升職記》《三生三世十里桃花》等戲爆紅，卻在事業高峰期逐漸淡出演藝圈，據港媒報導，2020年他因拒絕某位女製作人或資方提出的「不當要求」，慘遭公司冷凍，連續3年幾乎無戲可拍。等到復出時，戲路已受限，只能演出配角，再難重返昔日巔峰。

于朦朧曾在電視劇《三生三世十里桃花》飾演楊冪的哥哥。（翻攝自微博）于朦朧曾在電視劇《三生三世十里桃花》飾演楊冪的哥哥。（翻攝自微博）

于朦朧原以歌手身分出道，2013年參加《快樂男聲》奪下北京唱區冠軍，全國總決賽第10名，之後轉戰戲劇圈。2015年，他在《太子妃升職記》飾演「九王齊翰」嶄露頭角，2017年更因《三生三世十里桃花》中的「白真」人氣攀升，後續主演《新白娘子傳奇》《兩世歡》等劇，人氣水漲船高。

回顧心路歷程，他曾在訪問中談到北漂的原因：「我不是科班出身，也不是學表演或唱歌的，我是拉大提琴的。」憑著對舞台的渴望，他毅然闖進演藝圈，但也坦言低潮時懷疑過自己是否適合這個行業。直到2023年才逐漸復出拍戲。

于朦朧工作室昨證實死訊。（翻攝自微博）于朦朧工作室昨證實死訊。（翻攝自微博）

他雖偶爾在社交平台分享自拍，但身形消瘦憔悴，引發粉絲憂心，甚至有傳聞指他長期受憂鬱症困擾，性格內向敏感，常把情緒往心裡壓，失戀時會獨自在家落淚。

只是在于朦朧事業即將重回正軌之際，于朦朧的工作室於2025年7月突然註銷，根據企查查APP顯示，于朦朧名下兩家公司分別為上海起萌影視文化工作室和東陽鮮萌影視文化工作室，目前兩家公司均已註銷，其中東陽鮮萌影視文化工作室註銷日期為今年7月9日，加上他昨身亡，外界認為死因不單純，于朦朧粉絲也呼籲警方公布更多細節，包括監控畫面、指紋鑑定等關鍵證據，以釐清真相。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body

