小禎昔帶男友「見家長」遭爸爸冷回 胡瓜秀招牌料理險釀火警

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜與兒女小禎、「安安」胡釋安錄製《胡來旅行社》，在帶團行程結束後，依照慣例回到旅行社基地，一起動手準備屬於胡家的晚餐，廚藝精湛的小禎端上白酒蛤蜊麵，並透露這道料理背後其實有段「見家長」的趣事。

JR紀言愷（左起）、安安、胡瓜、小禎、李玉璽錄製節目。（客台提供）

當年她花了三、四個小時親手料理白酒蛤蜊麵，想藉此機會把當時的男友——前夫李進良正式介紹給瓜哥，當她開口說：「這是我男朋友！」沒想到卻屢次被瓜哥用「朋友好」、「我見過你朋友了」等語輕輕帶過，讓現場眾人笑稱是「不肯面對現實的老爸」。

請繼續往下閱讀...

胡瓜秀廚藝。（客台提供）

而平常鮮少下廚的胡瓜，也分享了他101道「招牌料理」青椒肉絲。他回憶起退伍北上初期，住在經紀人夏哥家、收入不多的他，曾花30元買食材做青椒肉絲，沒料到把熱鍋端上桌時，因桌子是木製，當場燒出一圈焦痕，嚇得經紀人趕緊禁止他在家開火，深怕一不小心把廚房燒了。怎知這段往事才剛說完，胡瓜又下意識把熱鍋往桌上一放，好在安安眼明手快，把鍋子移到墊子上，才避免歷史重演！

小禎煮白酒蛤蠣義大利麵。（客台提供）

本週旅行社團員是熱愛舞蹈的姐姐們，兩位小鮮肉特派員李玉璽、JR紀言愷特地準備暖暖包，貼心程度滿點，李玉璽還把自己已經熱好的暖暖包先給姐姐使用，被笑稱是「小鮮肉的溫度」。

一行人還體驗了餵食笑笑羊、水豚君與梅花鹿的療癒行程，接著挑戰山谷盪鞦韆。胡瓜被兒女推出去「當勇者」，沒想到海軍陸戰隊出身的他一點也不畏懼，反而邊盪邊大喊玩得不亦樂乎，被兒子安安吐槽說：「他從第一集到現在都在玩，每一趟行程從頭到尾都玩得很開心。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法