李鍾碩11月來台會粉！昔站入口幫驗票 親握手送禮超暖

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星李鍾碩將在11月16日於台北國際會議中心舉行粉絲見面會《2025 LEE JONG SUK FANMEETING <With：Just Like This> in TAIPEI》，過去多次訪台，李鍾碩每回都留下暖心回憶，在前年見面會上曾甜蜜形容「粉絲是最美的風景」，李鍾碩誠摯地向粉絲表白：「想當面傳達一直以來想說的話，希望準備的舞台能完美地表現給大家。」

李鍾碩擁有十分治癒人心的笑容，圈粉無數。（網銀國際影視提供）

李鍾碩出道以來擁有無數代表作，憑藉著《皮諾丘》、《W－兩個世界》、《黑話律師》等口碑韓劇成為收視保證，今年在新劇《瑞草洞》飾演律師角色，演出寫實的職場生活，劇情跳脫傳統律政劇，聚焦在一般律師的工作，愛情、友情和小人物奮鬥過程十分療癒觀眾，和李鍾碩最新巡迴主題寓意不謀而合，從戲劇作品到個人活動都溫暖陪伴著粉絲，演技出眾，更以真摯待人的性格俘獲粉絲的心。

李鍾碩前年在見面會上曾甜蜜形容「粉絲是最美的風景」，更和粉絲有許多可愛互動。（網銀國際影視提供）

李鍾碩曾經親自在見面會的入口替粉絲驗票、與每位粉絲握手並發放應援禮物，讓粉絲感動不已，今年巡迴活動名稱中的「With」是官方粉絲名，寓意是希望與粉絲「像現在這樣彼此相依、互相陪伴」，官方海報呈現李鍾碩卸下西裝，穿著休閒服、露出清爽微笑，散發著鄰家男孩般的氛圍。

李鍾碩將在11月16日舉行粉絲見面會。（網銀國際影視提供）

李鍾碩《2025 LEE JONG SUK FANMEETING <With：Just Like This> in TAIPEI》凡購票入場的粉絲即可獲得限量小卡套組並有機會參加團體合照、簽名海報，VIP區另包含Hi-Bye福利，票價NT$5,980／NT$4,880／NT$3,680／NT$2,680（全區座席），門票將於20日中午11點於KKTIX售票系統開賣。

