晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

李鍾碩11月來台會粉！昔站入口幫驗票 親握手送禮超暖

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星李鍾碩將在11月16日於台北國際會議中心舉行粉絲見面會《2025 LEE JONG SUK FANMEETING <With：Just Like This> in TAIPEI》，過去多次訪台，李鍾碩每回都留下暖心回憶，在前年見面會上曾甜蜜形容「粉絲是最美的風景」，李鍾碩誠摯地向粉絲表白：「想當面傳達一直以來想說的話，希望準備的舞台能完美地表現給大家。」

李鍾碩擁有十分治癒人心的笑容，圈粉無數。（網銀國際影視提供）李鍾碩擁有十分治癒人心的笑容，圈粉無數。（網銀國際影視提供）

李鍾碩出道以來擁有無數代表作，憑藉著《皮諾丘》、《W－兩個世界》、《黑話律師》等口碑韓劇成為收視保證，今年在新劇《瑞草洞》飾演律師角色，演出寫實的職場生活，劇情跳脫傳統律政劇，聚焦在一般律師的工作，愛情、友情和小人物奮鬥過程十分療癒觀眾，和李鍾碩最新巡迴主題寓意不謀而合，從戲劇作品到個人活動都溫暖陪伴著粉絲，演技出眾，更以真摯待人的性格俘獲粉絲的心。

李鍾碩前年在見面會上曾甜蜜形容「粉絲是最美的風景」，更和粉絲有許多可愛互動。（網銀國際影視提供）李鍾碩前年在見面會上曾甜蜜形容「粉絲是最美的風景」，更和粉絲有許多可愛互動。（網銀國際影視提供）

李鍾碩曾經親自在見面會的入口替粉絲驗票、與每位粉絲握手並發放應援禮物，讓粉絲感動不已，今年巡迴活動名稱中的「With」是官方粉絲名，寓意是希望與粉絲「像現在這樣彼此相依、互相陪伴」，官方海報呈現李鍾碩卸下西裝，穿著休閒服、露出清爽微笑，散發著鄰家男孩般的氛圍。

李鍾碩將在11月16日舉行粉絲見面會。（網銀國際影視提供）李鍾碩將在11月16日舉行粉絲見面會。（網銀國際影視提供）

李鍾碩《2025 LEE JONG SUK FANMEETING <With：Just Like This> in TAIPEI》凡購票入場的粉絲即可獲得限量小卡套組並有機會參加團體合照、簽名海報，VIP區另包含Hi-Bye福利，票價NT$5,980／NT$4,880／NT$3,680／NT$2,680（全區座席），門票將於20日中午11點於KKTIX售票系統開賣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中