娛樂 最新消息

《甄嬛傳》跩妃回歸！熱依扎狠甩「寡婦標籤」 撩3男逆襲商界

楊祐寧（左）、熱依扎主演《灼灼韶華》。（愛爾達電視提供）楊祐寧（左）、熱依扎主演《灼灼韶華》。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊祐寧、熱依扎主演時代劇《灼灼韶華》，劇情以1916年民國初年為背景，講述出身中藥世家的「褚韶華（熱依扎 飾演）」為救兄長，被迫嫁入陳記藥舖，憑卓越商業頭腦和誠信逐漸掌管家業。丈夫陳大順與陳父相繼去世後，家族生意落入陳二順之手，導致藥舖衰敗。褚韶華奮力自立，在困境中創辦華順藥鋪養家糊口，以商業才智與堅韌個性，在上海商界闖出新天地，與經營奇才「聞知秋（楊祐寧 飾演）」合作創業，逐漸成為守信重諾、有膽識的女企業家。

楊祐寧在《灼灼韶華》飾演經營奇才「聞知秋」。（愛爾達電視提供）楊祐寧在《灼灼韶華》飾演經營奇才「聞知秋」。（愛爾達電視提供）

「實力派女神」熱依扎曾在《後宮甄嬛傳》飾演美麗痴情的「葉瀾依」，被網友戲稱「跩妃」，她這回再挑大樑挑戰大女主劇，在《灼灼韶華》飾演的民國女企業家「褚韶華」，從家族破敗到自立創業、堅韌不拔，從寡婦到成功女企業家，歷經多重感情考驗與重振家業，如同預告中的那幾句台詞「我自己的人生，我自己做主」、「敵強我弱，那就以命相搏」，讓人充分感受到女性積極自強的力量。

楊祐寧在《灼灼韶華》飾演經營奇才「聞知秋」。（愛爾達電視提供）楊祐寧在《灼灼韶華》飾演經營奇才「聞知秋」。（愛爾達電視提供）

熱依札在《灼灼韶華》飾演女企業家「褚韶華」。（愛爾達電視提供）熱依札在《灼灼韶華》飾演女企業家「褚韶華」。（愛爾達電視提供）

熱依札在《灼灼韶華》飾演女企業家「褚韶華」。（愛爾達電視提供）熱依札在《灼灼韶華》飾演女企業家「褚韶華」。（愛爾達電視提供）

除了事業有成外，褚韶華的人生中有三位重要男人，分別是初戀「夏初（茅子俊 飾演）」、丈夫「陳大順（唐曾 飾演）」及創業夥伴「聞知秋（楊祐寧 飾演）」，在「男尊女卑」極為嚴重的民國初年，她拒絕賢妻和後院女子的人設和標籤，當世俗要求女性要為愛奉獻時，她將每段關係視為成長的跳板，展現她「不當繁花、要做人生園丁」的獨特女王哲學，愛是不顧一切，愛也是考慮後果，全心投入每段情、卻永不失去自我，更被網友大讚「《甄嬛傳》跩妃來了」、「恭迎跩妃回攻宮」。

《灼灼韶華》9/12起，MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV同步跟播。

