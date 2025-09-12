重現《NANA》名場面！土屋安娜暌違6年來台開唱

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本搖滾女神土屋安娜活躍於模特兒、演員與歌手等多重領域，以鮮明的風格和充滿爆發力的舞台魅力擁有廣大粉絲，繼2019年的台灣演出後，土屋安娜暌違6年，正式宣布將於10月6日（一）重返台北，攜手新樂團BLVCKPHOENIX帶來一場華麗的搖滾盛宴。

土屋安娜暌違6年來台開唱。（給樂音樂提供）

土屋安娜1984年出生，14歲以模特兒身分出道，2004年憑藉電影《下妻物語》中飾演的帥氣暴走惡女一炮而紅，橫掃日本奧斯卡新人獎等多項大獎，2006年所演出的《惡女花魁》也在國際上獲得廣泛關注。後來她為動畫《NANA》獻唱《rose》及《黑色眼淚》等經典歌曲，成為其重要代表作，強烈的節奏和不羈的演唱風格，完美地展現了她的獨特。她至今持續在電視劇、舞台劇等各領域耕耘，是橫跨影視、音樂、時尚的指標性人物。

去年（2024）迎來出道25週年的她，號召長年以支援樂手身份合作的實力派樂手組成四人搖滾樂團「BLVCKPHOENIX」，成員包括吉他手AKIRA、貝斯手ZEPELI，以及鼓手 YUDAI，共四人編制，一同創造她所敬愛的純粹且真實的「樂團之聲」。土屋安娜表示：「不只是針對日本，也包括海外，是我們對外宣示要持續演奏自己認為最酷的音樂，並且唱到生命最後一刻，搖滾到死！」

土屋安娜將為台粉帶來搖滾能量。（給樂音樂提供）

土屋安娜與台灣的緣分始於2007年，當時她首度登上台灣代表性音樂祭「野台開唱」（Formoz Festival）舞台， 充滿力量的演出震撼全場，此後，她也隨時尚舞台及音樂祭演出等來台，每一次造訪都掀起粉絲的狂熱。今年的海外演出她自廣州啟程，抵達深圳、武漢、成都、上海等多個城市，最終選定台北作為壓軸。

台北場土屋安娜也將攜手新樂團BLVCKPHOENIX的全團員帶來多首經典歌曲及BLVCKPHOENIX的全新曲目，除了團員全員到齊外，最令人驚喜的是，土屋安娜現場有望再現漫畫《NANA》當中的重要演出場景。

【節目資訊】

土屋安娜 巡迴演唱會 2025 台北站

時間｜2025.10.06（一）

地點｜Legacy Taipei傳音樂展演空間

售票｜2025.08.29（五）正式開賣

票價｜VIP NT$3,800／預售票 NT$2,800／現場票 NT$3,200／愛心票 NT$1,600

購票方式｜KKTIX、全家便利商店 FamiPort

購票連結｜https://lihi.cc/UqpJk

主辦單位｜給樂音樂（予浪創樂股份有限公司）

