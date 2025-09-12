晴時多雲

娛樂 音樂

3個月狠甩19公斤！劉正減肥成功驚人樣貌曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕由劉正、翔煜組成的Theseus忒修斯成軍10年，推出首張台語專輯《未擇之路》，9月20日將舉辦演唱會。主唱劉正先前放話要瘦到75公斤，他自6月中旬展開減重計畫，在3個月內已經瘦下19公斤，相當驚人。

劉正3個月狂瘦19公斤。（抓馬娛樂提供）劉正3個月狂瘦19公斤。（抓馬娛樂提供）

劉正持續甩肉，不忘向經紀人求饒，希望將目標體重改為80公斤，至於還差多少才達標，他賣關子笑說：「當天就知道！」

Theseus忒修斯搶先曝光演唱會嘉賓，是演出《拜六禮拜》的戲劇男神王品澔。

王品澔為忒修斯獻出許多第一次，害羞笑說這是第一次當演唱會嘉賓、第一次和團體合作，也是第一次與樂團同台演出，「知道要當忒修斯嘉賓後，我把他們的歌全部聽過，真心喜歡他們的作品，特別是台語歌，很有感覺。」

王品澔（中）首當演唱會嘉賓力挺忒修斯。（抓馬娛樂提供）王品澔（中）首當演唱會嘉賓力挺忒修斯。（抓馬娛樂提供）

此外，忒修斯轉眼成軍10年，雖然團員來來去去，但劉正和翔煜始終沒有放棄，一直堅持著對音樂的熱愛。如果能對過去以及未來的自己喊話，劉正表示：「想對過去的自己說，謝謝你喜歡唱歌、喜歡音樂；想和未來的自己說，請更努力、更加油，把不足的地方補強。」

翔煜則以《陀飛輪》一曲形容這些年的心境，感嘆時光飛逝，不知不覺就成為大人。他想對10年前的自己說：「長大只會越來越痛苦而已，有些人的本質是不會改變的，你只會在不斷改變的世界裡面選擇呈現的方式。」

