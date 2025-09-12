營造如「養成遊戲」般師徒關係！C小姐回擊《鬼才之道》已婚編劇 怒指轉移焦點

〔記者許世穎／台北報導〕曾擔任影集版《返校》、電影《鬼才之道》的已婚編劇蔡坤霖，昨（11）日遭一名C小姐指控長期利用名氣與資源，對年輕女性學員進行情感操控與權勢性騷，她更透過律師向高雄市政府社會局提出申訴。蔡坤霖昨深夜發表長達3600多字的聲明，直言被斷章取義更說自己「行事坦蕩、問心無愧」，C小姐今則透過律師發表聲明反擊，怒指對方轉移焦點。

C小姐律師表示，已正式針對蔡坤霖提出權勢性騷擾事件之行政申訴，相關證據完整送交申訴單位，僅因涉及無辜第三人而部分遮蔽。聲明強調，蔡坤霖聲明中所提及的其他事件，均與性騷擾事實無涉，且與實情不符，不應作為轉移焦點的工具。

電影《鬼才之道》已婚編劇蔡坤霖，遭爆捲入性騷擾風波。（翻攝自臉書）

聲明指出，2020年C小姐初入編劇行業，蔡坤霖是她認識的第一位知名編劇。課堂上，他多次鼓勵學員挖掘最私密的生活經驗作為素材，當時曾涉及「性與疾病」的題材。然而課程結束後，蔡坤霖仍多次以「性」為主題，向C小姐傳遞私密文字。律師直言，這些行徑是蔡坤霖長期以「藝術創作」為名，掩飾權勢關係下的私心，逾越專業界線，屬於典型的權勢性騷擾模式。

律師並提到，自2020年起，蔡坤霖以編劇前輩之姿，不斷給予C小姐鼓勵，並多次以工作機會為由主動邀約見面，營造所謂的「師徒關係」，讓C小姐誤以為是業界常態。2023年9月，他甚至明確表述「很早就看中你了」、「我比你想像中的愛你」等語，並以文學或劇本包裝，傳送「你好美，我好想跟你生小孩」等露骨文字。

針對蔡坤霖聲明中強調互動「公開性」與「對等性」，律師回應，權勢性騷擾的本質不因公開或私下而有差別。更指出，他曾以工作名義，甚至透過配偶邀約C小姐到家中打掃、暫住，已屬逾越分際。雖然C小姐多次明確拒絕私人表白，仍被誤導於各種見面場合中，被稱為「大師姐」，並見證蔡坤霖營造宛如「養成遊戲」般的師徒關係，以及對其他學員的不當觀念灌輸。這也是C小姐選擇站出來的原因。

律師最後強調，權勢性騷擾正是因受害者在不對等關係下難以拒絕或反抗，往往呈現表面順從，加害者卻藉此合理化自身行為。案件已進入調查程序，C小姐不願再浪費社會資源，但盼能讓更多破碎靈魂獲得力量。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

