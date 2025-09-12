李炳憲出道35年！多倫多獲特別貢獻獎 韓國第一人

李炳憲。（路透）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「憲哥」李炳憲在1991年出道，出道近35年來獲獎無數，曾經榮獲韓國影壇青龍獎、百想藝術大賞、大鐘獎三大獎項，是韓國的大滿貫影帝。這次帶著最新電影《徵人啟弒》登上第50屆多倫多影展（TIFF），並獲頒「特別貢獻獎」，成為首位榮獲此獎項的韓國演員，象徵他在國際電影領域的卓越地位。

多倫多影展「特別貢獻獎」旨在表彰對電影藝術有傑出貢獻的電影人，今年主辦單位將此殊榮頒予李炳憲，不僅肯定他在韓國影壇超過30年的深厚成就，更看見他跨足國際市場的影響力。從《南山的部長們》到好萊塢作品《魔鬼終結者：創世契機》，串流平台熱門影劇《魷魚遊戲》、《終極對弈》以及全球大爆紅的動畫電影《Kpop獵魔女團》都有他的身影，李炳憲憑藉多元的角色詮釋，早已成為亞洲影人的代表。

李炳憲（右）感謝導演朴贊郁（左）的提攜。（路透）

在頒獎典禮現場，李炳憲以流利英文發表感言，特別感謝導演朴贊郁的提攜，在頒獎台上向導演致上深情謝意。他表示：「雖然35年前是從電視劇起步，但我一直懷抱著對電影的熱愛。直到2000年主演朴贊郁導演的《共同警戒區JSA》，才終於讓他實現了出演熱門電影的夢想。」現場觀眾報以熱烈掌聲，氣氛感人。

李炳憲主演的新作《徵人啟弒》也是由朴贊郁執導，他提到：「15年多前就聽導演講過這個故事，我認為這是一部觀眾『非看不可』的電影。」《徵人啟弒》延續朴贊郁細膩的人性刻劃與懸疑氛圍，自威尼斯影展首映後好評不斷，此次兩人攜手征戰國際影展，不僅讓韓國電影再度登上世界舞台，也為亞洲電影開啟更寬廣的未來可能。

《徵人啟弒》劇情講述中年失業的柳萬洙（李炳憲飾）為了守住妻子美莉（孫藝真飾）與兩個孩子，以及辛苦得來的房子，他在重返職場的絕境中，踏上一條不歸路。電影將於10月9日（四）在台上映。

