晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

李炳憲出道35年！多倫多獲特別貢獻獎 韓國第一人

李炳憲。（路透）李炳憲。（路透）

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「憲哥」李炳憲在1991年出道，出道近35年來獲獎無數，曾經榮獲韓國影壇青龍獎、百想藝術大賞、大鐘獎三大獎項，是韓國的大滿貫影帝。這次帶著最新電影《徵人啟弒》登上第50屆多倫多影展（TIFF），並獲頒「特別貢獻獎」，成為首位榮獲此獎項的韓國演員，象徵他在國際電影領域的卓越地位。

多倫多影展「特別貢獻獎」旨在表彰對電影藝術有傑出貢獻的電影人，今年主辦單位將此殊榮頒予李炳憲，不僅肯定他在韓國影壇超過30年的深厚成就，更看見他跨足國際市場的影響力。從《南山的部長們》到好萊塢作品《魔鬼終結者：創世契機》，串流平台熱門影劇《魷魚遊戲》、《終極對弈》以及全球大爆紅的動畫電影《Kpop獵魔女團》都有他的身影，李炳憲憑藉多元的角色詮釋，早已成為亞洲影人的代表。

李炳憲（右）感謝導演朴贊郁（左）的提攜。（路透）李炳憲（右）感謝導演朴贊郁（左）的提攜。（路透）

在頒獎典禮現場，李炳憲以流利英文發表感言，特別感謝導演朴贊郁的提攜，在頒獎台上向導演致上深情謝意。他表示：「雖然35年前是從電視劇起步，但我一直懷抱著對電影的熱愛。直到2000年主演朴贊郁導演的《共同警戒區JSA》，才終於讓他實現了出演熱門電影的夢想。」現場觀眾報以熱烈掌聲，氣氛感人。

李炳憲主演的新作《徵人啟弒》也是由朴贊郁執導，他提到：「15年多前就聽導演講過這個故事，我認為這是一部觀眾『非看不可』的電影。」《徵人啟弒》延續朴贊郁細膩的人性刻劃與懸疑氛圍，自威尼斯影展首映後好評不斷，此次兩人攜手征戰國際影展，不僅讓韓國電影再度登上世界舞台，也為亞洲電影開啟更寬廣的未來可能。

《徵人啟弒》劇情講述中年失業的柳萬洙（李炳憲飾）為了守住妻子美莉（孫藝真飾）與兩個孩子，以及辛苦得來的房子，他在重返職場的絕境中，踏上一條不歸路。電影將於10月9日（四）在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中