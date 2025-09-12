晴時多雲

娛樂 電視

《零日攻擊》尺度炸裂！藍葦華激戰楊富江 唐從聖靠肉胎緊身褲成「空幹王」

〔記者蕭方綺／台北報導〕描述台海戰爭的台劇《零日攻擊》本周登場第7集《海倫仙渡師》，以奇幻風格描繪「民主選舉把人變成豬」，藍葦華不但與迷你豬有大量對手戲，還和楊富江上演裸露床戲，但他苦笑稱「來很多遍，很耗體力」。唐從聖也宣告首次拍到愛情動作戲，但他自嘲穿著肉胎肉色緊身褲，演成「空幹王」。

藍葦華（左）、楊富江在《零日攻擊》有許多對手戲。（牽猴子提供）藍葦華（左）、楊富江在《零日攻擊》有許多對手戲。（牽猴子提供）

唐從聖劇中飾演宣示「兩岸一家親」的立委候選人，逼迫藍葦華當「樁腳」在地方買票。藍葦華出奇招，讓越南妹楊富江假扮神婆誘騙選民。本集揭露地方選舉的紅色滲透，更直指宗教可能就是其中的誘導手法。

唐從聖（中）在《零日攻擊》飾演宣示「兩岸一家親」的立委候選人。（牽猴子提供）唐從聖（中）在《零日攻擊》飾演宣示「兩岸一家親」的立委候選人。（牽猴子提供）

藍葦華第一次跟迷你豬拍片，整天帶著「小公主」趴趴走，他認為最困難在必須一直餵食牠，鏡頭才可能完成，很多時候拍到一半，迷你豬跑掉了，還要抓牠回來。另一場重頭戲是他與楊富江的床戲，他指出事前溝通都仰賴親密動作指導，才不會產生溝通誤差。拍攝動作都照前置排練去執行，算非常順利。「比較有趣的就是，要來很多遍，很耗體力，哈哈。」

楊富江在《零日攻擊》假扮神婆誘騙選民。（牽猴子提供）楊富江在《零日攻擊》假扮神婆誘騙選民。（牽猴子提供）

唐從聖也與楊富江有床戲，他說難得演到親熱戲，導演希望他有多一點裸露，但對他而言可說是如臨大敵。開演前，和導演攝影團隊做好服裝、鏡位、體位的溝通，也有親密指導全程參與；到了現場，因為防護做得很好，沒有太多身體接觸，「有的變成『空幹王』，肉胎肉色緊身褲，所以也不是真的太裸露，過程蠻有趣的，難得的愛情動作戲初體驗。」

他事後還專程進錄音室為床戲配音，配完笑說：「好露骨喔，好害羞，第一次在錄音室做這種事，而且最噁心的是看著自己的臉做！」笑稱以後可以幫A片配音。

藍葦華（左）、林志謙在《零日攻擊》和迷你豬有大量對戲。（牽猴子提供）藍葦華（左）、林志謙在《零日攻擊》和迷你豬有大量對戲。（牽猴子提供）

楊富江說這兩位演員都比她還辛苦，「他們的布料真的比我少很多，敬業與專業程度都比我高太多了！拍攝過程流暢也安心。」她一度化身「邪教女神」，她說事前有先跟媽媽分享角色，說有場戲會坐在像祭壇的地方被大家朝拜，「我媽很認真地說：『那你要不要先去拜拜，問神明可不可以這樣演？』。」

《零日攻擊》每周六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月24日起，民視晚間10點播出。

