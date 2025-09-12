晴時多雲

娛樂 日韓

GD宣布安可場！11月直攻大巨蛋開唱 韓國男星第一人

羅子秦／核稿編輯

GD相隔4個月，又將來台開唱。（翻攝自IG）GD相隔4個月，又將來台開唱。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON今天（12日）正式宣布，將在11月1、2日於台北大巨蛋（Taipei Dome）舉行安可場，他也是第一位在大巨蛋開專場的韓國男歌手。4個月前他才在小巨蛋的舞台上瘋狂暗示，並比出「4」，原來不是BIGBANG以「4人體制」回歸，而是「4個月後」再相見。

GD相隔4個月，又將來台開唱。（翻攝自fanplusonedotcom IG）GD相隔4個月，又將來台開唱。（翻攝自fanplusonedotcom IG）

「GD」G-DRAGON在今年7月在台北小巨蛋連唱3天，共吸引3.6萬人共襄盛舉，這次將移師台北大巨蛋，場地、容納人數全升級，要讓粉絲都搶得到票。此外，演唱會電影《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》也將在10月29日於全球超過50個國家上映，電影完整捕捉G-DRAGON在高陽揭開巡演序幕的首場演唱會，以極致規格重現舞台的震撼能量。

