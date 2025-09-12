晴時多雲

娛樂 音樂

Lulu陳漢典宣布結婚！強碰好友16歲生日 玖壹壹說話了

〔記者陽昕翰／台北報導〕「國民天團」玖壹壹迎來成軍16週年，特別展開「玖壹壹 南北貳路 MOVING STAGE 快閃大海巡」，以街頭演出的方式重溫當年初心，親自奔走北中南與粉絲零距離同樂。首站昨天選在他們的故鄉台中老虎城登場，3人加碼破億夯曲《嘻哈庄腳情》，替宣布結婚的Lulu送上祝福。

「國民天團」玖壹壹迎來成軍16週年。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）「國民天團」玖壹壹迎來成軍16週年。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）

昨晚現場湧入上千名粉絲，把街頭變成大型音樂會。玖壹壹選唱《南北二路 LAN PA LI ROAD》專輯中的五首作品，不僅讓粉絲回味熟悉的旋律，也提前為即將到來的萬人音樂節暖身。玖壹壹笑說：「大家趕快把歌練好，音樂節的時候能一起大合唱！」

玖壹壹幽默喊話：「竟然有人在我們玖壹壹生日（9月11日）公布結婚喜訊！」隨即號召全場粉絲，一起為 Lulu 和陳漢典送上最熱烈的尖叫聲。還有許多同天生日的壽星到場同樂，現場氣氛宛如一場盛大的慶生派對。

洋蔥跟歌迷玩自拍。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）洋蔥跟歌迷玩自拍。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）

這次回到街頭開唱，對玖壹壹別具意義。成員洋蔥感性回憶：「剛開始玩音樂的時候，還沒有人認識我們，跟健志常常在夜店演出，沒有成名曲，就一直唱一些大家沒聽過的歌，但還是把握每個機會拼命演出。」他更難忘的是在嘉義的首次合體演出，推出《打鐵（精選輯）》時，「那場人山人海的粉絲到場支持，我們三個驚呆，才知道原來我們真的成功了！」

成軍16年，陪伴他們的粉絲也一路成長，不少人從學生時期一路聽到現在，甚至已經牽著小孩再來看演出。玖壹壹感性表示：「以前寫歌就是憑感覺，現在經驗多了，做音樂也更成熟，但我們不會忘記初衷，還是要繼續做出屬於玖壹壹的音樂。」從街頭到萬人舞台，玖壹壹始終以音樂作品說話，寫下屬於這個世代的共同記憶。「玖壹壹南北貳路音樂節2025」將於11月15日至16日，在台中水湳中央公園盛大開唱。

