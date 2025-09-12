晴時多雲

娛樂 電影

黃秋生現身雄影！《去唱卡拉OK吧！》導演山下敦弘又要來了

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕高雄電影節昨天（11日）公布「焦點影人」單元，聚焦香港電影金像獎、金馬獎雙料影帝黃秋生，選映其跨越類型與世代的5部代表作──最新力作《不赦之罪》、邪典名作《伊波拉病毒》、溫暖人心的《淪落人》、杜琪峰警匪類型代表作《放．逐》，以及後九七香港警匪片里程碑《野獸刑警》。5部作品將於雄影大銀幕輪番放映，黃秋生亦將親臨現場。影展特別規劃「山下敦弘：他們未成年」，精選《琳達！琳達！4K修復》、及《去唱卡拉OK吧！》2部音樂元素強烈的代表作，呈現山下敦弘在青春群像電影上的獨特筆觸，導演本人也將於影展期間來到高雄與觀眾見面。

《野獸刑警》黃秋生（中）。（高雄電影節提供）《野獸刑警》黃秋生（中）。（高雄電影節提供）

1961年出生於香港的黃秋生，為英港混血，1985年以《花街時代》踏入影壇，1993年憑《八仙飯店之人肉叉燒包》中殘忍兇徒一角奪下香港電影金像獎影帝，成為首位以此類型角色獲獎的演員，形神兼備的表演至今令人懾服。黃秋生演藝生涯橫跨犯罪、警匪、動作、喜劇、文藝等多元類型，累積近200部作品，1996年《伊波拉病毒》其病態魔性，後無來者能與之匹敵；1999年再憑《野獸刑警》拿下香港電影金像獎影帝；2000年以後憑藉《想飛》、《無間道》、《頭文字D》三度榮獲金馬獎最佳男配角；近年黃秋生與多位透過作品反映社會現實的新導演合作，2018年的《淪落人》令他第三度於香港電影金像獎封帝，2022年的《白日青春》則榮獲金馬獎最佳男主角。黃秋生屢屢突破表演邊界，締造傳奇。

《不赦之罪》黃秋生。（高雄電影節提供）《不赦之罪》黃秋生。（高雄電影節提供）

《伊波拉病毒》黃秋生。（高雄電影節提供）《伊波拉病毒》黃秋生。（高雄電影節提供）

《不赦之罪》為香港新銳導演林善及譚善揚共同執導，黃秋生主演的最新力作，他在片中既是牧師、亦是一名痛失愛女的父親，報復與寬恕成為無形十字架。譚善揚在劇本創作之初便以黃秋生在許鞍華《千言萬語》中飾演的神父作為想像藍本，這次邀得本人出演，更將角色的壓抑、凝重、神性與人性的掙扎詮釋得淋漓盡致，將於雄影舉行臺灣首映，二位導演也將親臨高雄，與觀眾共同探討罪的矛盾。另一部邪典名作《伊波拉病毒》，由黃秋生與導演邱禮濤遠赴南非拍攝，將極端的瘋狂演繹發揮到極致。雖於上映時票房與口碑失利，曾遭批投機之作，但片中無政府主義的暴力與荒謬、瀰漫絕望的腥風血雨，後來成為影迷推崇的邪典之最，本次數位修復版本也將於雄影大銀幕再現，為臺灣首映。

《淪落人》黃秋生（右）。（高雄電影節提供）《淪落人》黃秋生（右）。（高雄電影節提供）

《野獸刑警》由陳嘉上與林超賢聯手執導，拍攝時正值香港電影產業困境，片中黃秋生困獸般的最終爆發，營造末日般的地獄氣息，使本片成為後九七警匪片經典之作，黃秋生憑此片再度拿下香港電影金像獎影帝，本次雄影也特別放映 35mm膠卷，重返身處正義或混沌間的極致演技。杜琪峰執導的警匪片《放．逐》延續《鎗火》以降的暴力美學，將兄弟情義與命運抉擇濃縮在一場場驚心動魄的對決中，黃秋生飾演外冷內熱的殺手阿火，與吳鎮宇、張家輝等眾家男星同台飆戲，動作片迷切勿錯過。除了名導名片，近年黃秋生亦與多位新導演合作，在社會批判中呈現人性之光的《淪落人》，以細膩視角描繪兩個孤獨靈魂如何相互扶持，重探家的定義。黃秋生無償出演半身不遂的中年男子，以聲線、動作、情緒層層堆疊，深刻詮釋角色的孤獨與固執，堪稱黃秋生近十年最具代表性的演出之一。

《去唱卡拉OK吧！》齋藤潤（左）、綾野剛。（高雄電影節提供）《去唱卡拉OK吧！》齋藤潤（左）、綾野剛。（高雄電影節提供）

「山下敦弘：他們未成年」單元同樣亮點滿滿，此單元以其最擅長的「搖滾」和「青春」為題，用音樂詮釋成年前的酸甜苦辣。青春經典《琳達！琳達！》20週年以4K修復再登大銀幕，致敬搖滾樂團THE BLUE HEARTS名曲《Linda Linda》，飾演韓國留學生的裴斗娜，與前田亞季、香椎由宇與關根史織飾演的女子樂團，跨越文化與語言，在音樂與友誼中相互依靠；；而改編自和山山漫畫、由野木亞紀子編劇的《去唱卡拉OK吧！》，綾野剛與新星齋藤潤兩人在片中熱唱X JAPAN不敗經典《紅》，演繹另類年齡差羈絆，電影上映後不僅成為臺日現象級話題，還引爆一波「卡拉OK熱潮」。

《琳達！琳達！》4K修復。（高雄電影節提供）《琳達！琳達！》4K修復。（高雄電影節提供）

《放‧逐》黃秋生。（高雄電影節提供）《放‧逐》黃秋生。（高雄電影節提供）

今年《琳達！琳達！》迎來20週年，除了4K修復版將於高雄電影節重登大銀幕，映後更邀請艾比路唱片行主理人陳建勳現場播放黑膠，於10月16日（四）晚間7點10分在內惟藝術中心Reel ONE1廳舉行，讓唱針落下的瞬間，聲音再次喚回青春的熱血與遲疑。現場還有機會抽中由 GOR’COFFEE & Pâtisserie 提供的「SMART.Z 智能咖啡電子秤」，共8名幸運觀眾可獲得好禮。

點圖放大body

