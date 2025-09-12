晴時多雲

娛樂 亞洲

《三生三世》男星身亡！楊冪哀痛追念「四哥」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧曾演出《三生三世十里桃花》楊冪的哥哥白真、《太子妃升職記》等戲，昨在北京墜樓身亡，享年37歲，一開始由狗仔爆出消息，後來于朦朧工作室發布聲明證實此事，並表示警方已排除刑事嫌疑。于朦朧的離世不僅讓粉絲難以置信，也讓曾與他合作的演員們深感悲痛，包括《三生三世十里桃花》結緣的楊冪與迪麗熱巴都發文悼念。

于朦朧昨墜樓身亡。（愛奇藝台灣站提供）于朦朧昨墜樓身亡。（愛奇藝台灣站提供）

于朦朧因《三生三世十里桃花》與楊冪結下深厚的兄妹情，這份感情並未隨戲落幕而消散。于朦朧驟逝的當晚，楊冪在微博上以劇中角色的稱呼發文：「四哥，願你在另一個世界安好。」

 她過去曾到綜藝節目探班于朦朧，不僅貼心準備禮物給全體工作人員，還特地交代節目組：「要好好照顧我四哥。」這段超越戲劇合作的深厚情誼，如今回顧更讓人鼻酸。巧合的是于朦朧離世的日子，正好是楊冪生日的前夕，也因此引發「白真死在了白淺生日前一天」的熱搜話題，劇迷的集體記憶與惋惜再度被喚起。

于朦朧（左）曾在《三生三世十里桃花》演出楊冪的哥哥。（翻攝自微博）于朦朧（左）曾在《三生三世十里桃花》演出楊冪的哥哥。（翻攝自微博）

同樣因《三生三世》與于朦朧結緣的迪麗熱巴，也在微博寫下深情悼念。她回憶于朦朧在劇中飾演的「白真」溫柔真摯，而在節目重逢時，他依舊保有善良單純的特質。她感性地寫下：「一路走好，永遠懷念……」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

