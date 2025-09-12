晴時多雲

娛樂 電視

退休帥警成明星！王子建被鄭弘儀欽點 轉戰《挖挖哇》收視爆棚

〔記者蕭方綺／台北報導〕剛從警界退休不到半年，拿著退休金準備專心做自己喜歡的事的王子建，已經在服裝造型、戲劇演出以及活動主持上備受矚目，除了為任賢齊籌備演唱會服裝，參與《新台灣奇案》演出，也上鄭弘儀的《新聞挖挖哇》，網路點閱率短短幾天就突破30萬人觀看，人氣突然竄升不少，許多人都知道警界出了個最不像警察的退休員警，而且還是出賣家人的抓耙仔。

王子建（左）繪畫功力強，被雷洪認當乾兒子。（王子建提供）王子建（左）繪畫功力強，被雷洪認當乾兒子。（王子建提供）

個性耿直的王子建有話直說快人快語的風格，讓鄭弘儀忍不住點他：「你這麼直白的洩漏你爸媽的密事，不怕回家被秋後算帳？」偏偏王子建還不知死活的回應：「這是事實又不是我捏造的。」讓現場嘉賓都讚嘆他真的勇氣可嘉很敢死。

王子建（左）參與《新台灣奇案》演出。（王子建提供）王子建（左）參與《新台灣奇案》演出。（王子建提供）

節目中王子建透露從小被父親當作藝術家培養的他，因為青少年的叛逆期喜歡挑戰父權故意報考警校，被氣到失去理智的爸爸打斷腿，但他仍然很硬氣的一瘸一拐完成報到，他透露父親討厭警察是因為跟媽媽約會看電影途中，綁著一頭馬尾長髮的王爸爸當場被警察強制剪短，讓王爸覺得在女友面前失去男性尊嚴記恨至今。王子建還爆料媽媽曾如何用武力捍衛主權，把其他競爭者打跑，成功擒拿王爸到如今一家圓滿和樂的豐功偉業。

手巧藝佳的王子建幫許多超級大咖設計服裝。（王子建提供）手巧藝佳的王子建幫許多超級大咖設計服裝。（王子建提供）

因為發生在王子建身上的事太過匪夷所思又太有「笑」果，全場嘉賓一致公認他才是最符合「人不可貌相」的主題，錄影結束後鄭弘儀欽點他有機會再來分享他員警生涯的有趣經歷，讓王子建受寵若驚，但也擔心會不會因此禍從口出。

民眾在捷運認出王子建，要求員警充當攝影。（王子建提供）民眾在捷運認出王子建，要求員警充當攝影。（王子建提供）

王子建說：「這節目收視率太好了，播出後我爸我媽都已經打過電話來關照了，原本擔心家裡中秋禮盒訂單暴單，這禮拜打算回家幫忙做蛋黃酥的，這下只好等風頭過了再回去打工換取原諒了。」拜節目播出所賜，王子建昨剛從製作人郭美珠家離開，在等候搭捷運的時候被觀眾認出要求合照，結果觀眾朋友別人不找，偏偏指揮捷運員警幫忙拍照，害他尷尬不已，他表示隨著被認出的比例增加，他現在言行舉止變得更加謹慎，深怕一不小心就成了警界老鼠屎，真是應了「人怕出名豬怕肥」。

