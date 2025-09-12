晴時多雲

娛樂 音樂

S.H.E走過24年！出道紀念日同框視訊 粉絲淚喊「致我們的青春」

〔記者邱奕欽／台北報導〕S.H.E迎來出道24周年，昨（11日）3人特地在紀念日視訊同慶，讓粉絲又驚又喜。「Hebe」田馥甄選在象徵出道日的晚間9點11分發訊息邀約姐妹連線，消息曝光後，粉絲在社群留言區掀起熱潮，感動直呼「致我們的青春S.H.E」。

Ella在社群貼出「24th 2gether 4ever 祝我們生日快樂」字條，並曬出美照展現團魂；Hebe也同步響應，象徵性的時間點發出訊息，成功召喚3人同框，讓粉絲直呼「根本就是最強的紀念日彩蛋。」Selina則公開姐妹群組對話，寫下「生日快樂，我們」，分享多年不變的情誼。

S.H.E攜手走過24年，出道紀念日同框視訊。（組合照，翻攝自臉書）S.H.E攜手走過24年，出道紀念日同框視訊。（組合照，翻攝自臉書）

Selina、Hebe、Ella的社群留言區瞬間湧入祝福，「致我們的青春S.H.E」、「24年了還能合體真的太感動」、「下一代都一起入鏡，陪伴感更濃」、「每年紀念日都等你們，看到合體就很安心」，甚至有人感性告白「追星起點就是你們」，粉絲一致認為，S.H.E的友情早已超越時間，依舊是華語樂壇最堅固的存在。

