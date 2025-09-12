Joeman獨自升級！連8年開箱iPhone 「外貌進化比新品更驚人」

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber「九妹」Joeman每年固定開箱iPhone新機，成為科技迷和粉絲的例行期待。隨著iPhone更新換代，許多網友卻笑說iPhone外觀變化有限，反而是Joeman本人「一年比一年不一樣」，甚至有人直呼：「Joeman根本我獨自升級！」

Joeman近日飛到美國搶先體驗並開箱最新發表的iPhone 17系列與iPhone Air。不過影片曝光後，網友焦點意外全轉向Joeman本人身上，打趣表示「今年主角是你，比iPhone變化大多了」、「2025的Joeman才是改變最多的一代」、「完蛋，我的重點都放在你變帥了」、「這支影片才發現你外型真的進化好多。」

今年iPhone升級遭批乏善可陳，反倒是Joeman開箱影片裡的外貌變化掀起熱議。（翻攝自YouTube）

許多粉絲在Joeman影片下留言：「為什麼man哥越看越帥！」甚至笑言比起iPhone新機升級，更想看Joeman這些年的「獨自升級進化史」。沒想到，就有網友熱心將Joeman歷年來開箱iPhone的影片逐一截圖，見證他從iPhone X到iPhone 17這8年間的外貌轉變，不僅成為另類話題焦點，更被讚嘆：「Joeman根本我獨自升級！」

