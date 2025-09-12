（新碟快報）《喵的奇幻漂流》絕美珍藏上架！《可憐的東西》鬼才導演一鳴驚人代表作修復再現

《喵的奇幻漂流》在台上映叫好又叫座。（光年提供）

〔記者許世穎／專題報導〕橫掃國際各大獎項、最受觀眾喜愛的動畫電影《喵的奇幻漂流》榮獲奧斯卡、金球獎最佳動畫肯定，在台上映時也賣破台幣2970萬，叫好又叫座。影迷敲碗的藍光BD及DVD已正式在台上市，更推出限定版供影迷收藏，一上架就掀起搶購熱潮。

電影描述當世界即將走向末日，卻充斥著人類存在的痕跡，而一隻黑貓的家園被大洪水摧毀後，登上一艘小船當作它的避難所，但卻發現船上住著各式各樣的動物，儘管他們無法溝通，但仍必須合作，穿梭於神秘的漂流世界，面對各種挑戰和危險。

《喵的奇幻漂流》推出珍藏版藍光BD（左）及限定版DVD。（得利影視提供）

《喵的奇幻漂流》為導演金茲斯巴洛迪斯初試啼聲的第一部動畫長片，耗費花費3年半一人獨立完成編劇、動畫製作、電影配樂以及全數後製工程，成就嘔心瀝血之作。片中虛實交錯的旅程，不只反映導演獨力完成長片的心路歷程，還有他面對人生突破困境的勇氣與反思。珍藏版藍光BD附贈貼紙及手冊，限定版DVD加贈角色貼紙及著色卡。

延續《小子難纏》系列、重啟版《功夫夢》還有衍生影集《眼鏡蛇道館》的新作《小子難纏: 空手道傳奇》也在台推出實體影音商品。電影集結了影史上最受歡迎的武術系列電影的代表性大師，電影以充滿動作和情感展開全新的篇章。

電影描述功夫天才李峰（王班 飾）隨母親搬到紐約，難以適應新環境和新學校，但從同學蜜雅及其父親維克多的友情中找到了慰藉。而李峰意外地捲入不必要的紛爭，為了捍衛自己與朋友，李峰踏上了參加街頭空手道大賽的旅程。在功夫大師韓先生（成龍 飾）和空手道傳奇丹尼爾拉魯索（雷夫馬奇歐 飾）的指導下，李峰融合了兩位大師獨特的風格，展開一場史詩般的武術對決。

《小子難纏: 空手道傳奇》UHD+BD雙碟鐵盒版。（得利影視提供）

《小子難纏: 空手道傳奇》在台推出UHD+BD雙碟鐵盒版、藍光BD以及DVD版本，藍光特別收錄刪除片段、NG片段、向宮城傳奇致敬花絮以及動作的藝術等特收，值得一看。

《可憐的東西》、《真寵》、《單身動物園》等片鬼才導演尤格藍西莫一鳴驚人代表作《非普通教慾》以數位修復之姿重登全台大銀幕，現在也推出全新修復版BD及DVD。

導演尤格藍西莫一鳴驚人代表作《非普通教慾》修復版BD。（得利影視提供）

該片描述三兄妹從小生長在有著大庭院、游泳池、甚至小森林的別墅，與外界隔著一道圍牆從沒離開過。父親禁止他們踏出圍牆一步，免得被可怕的貓怪吃掉，為了保衛家園，他們得像狗一樣在地上吠；而犬齒掉落代表長大成熟，才能走出圍牆離開家。

他們的自由，只是圍牆之內方寸之地的自由；他們的生活，是充滿制式化的生活；他們與外界沒有任何的交往，唯一的電話深鎖於保險箱內只供母親與父親聯絡之用。直到有一天，父親帶回一位陌生女子與兒子性交滿足慾望，只是沒想到她還私下傳授性以外的知識，打亂了家庭裡原有的平衡，讓古怪又失寵的二女兒等不及長大了。《非普通教慾》修復版藍光BD及DVD已在台上市。

此外，還有創下日本影史最年輕導演入選坎城影展一種注目官方單元的《我心裡的太陽》，也在台推出藍光BD及DVD。該片由年僅28歲的青年導演奥山大史執導，描述一場關於友情及愛情的故事。

《我心裡的太陽》藍光BD。（得利影視提供）

在北海道的小鎮裡，木訥又口吃的拓也無法跟上身邊所有好動的男孩們，直到冬天來臨，冰上曲棍球隊在體育館練習時，深深被優雅的花式滑冰女孩小櫻吸引，也因此迷上大家眼中如此特別的運動。場外，擔任教練的退役名將荒川看出拓也的潛力，決定讓他和小櫻從頭開始學習起雙人花式滑冰，並積極參予全國大賽，但在一次偶然意外，卻讓三人的關係產生了變化。《我心裡的太陽》藍光BD及DVD已在台上市。

