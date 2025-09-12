晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（新碟快報）《喵的奇幻漂流》絕美珍藏上架！《可憐的東西》鬼才導演一鳴驚人代表作修復再現

《喵的奇幻漂流》在台上映叫好又叫座。（光年提供）《喵的奇幻漂流》在台上映叫好又叫座。（光年提供）

〔記者許世穎／專題報導〕橫掃國際各大獎項、最受觀眾喜愛的動畫電影《喵的奇幻漂流》榮獲奧斯卡、金球獎最佳動畫肯定，在台上映時也賣破台幣2970萬，叫好又叫座。影迷敲碗的藍光BD及DVD已正式在台上市，更推出限定版供影迷收藏，一上架就掀起搶購熱潮。

電影描述當世界即將走向末日，卻充斥著人類存在的痕跡，而一隻黑貓的家園被大洪水摧毀後，登上一艘小船當作它的避難所，但卻發現船上住著各式各樣的動物，儘管他們無法溝通，但仍必須合作，穿梭於神秘的漂流世界，面對各種挑戰和危險。

《喵的奇幻漂流》推出珍藏版藍光BD（左）及限定版DVD。（得利影視提供）《喵的奇幻漂流》推出珍藏版藍光BD（左）及限定版DVD。（得利影視提供）

《喵的奇幻漂流》為導演金茲斯巴洛迪斯初試啼聲的第一部動畫長片，耗費花費3年半一人獨立完成編劇、動畫製作、電影配樂以及全數後製工程，成就嘔心瀝血之作。片中虛實交錯的旅程，不只反映導演獨力完成長片的心路歷程，還有他面對人生突破困境的勇氣與反思。珍藏版藍光BD附贈貼紙及手冊，限定版DVD加贈角色貼紙及著色卡。

延續《小子難纏》系列、重啟版《功夫夢》還有衍生影集《眼鏡蛇道館》的新作《小子難纏: 空手道傳奇》也在台推出實體影音商品。電影集結了影史上最受歡迎的武術系列電影的代表性大師，電影以充滿動作和情感展開全新的篇章。

電影描述功夫天才李峰（王班 飾）隨母親搬到紐約，難以適應新環境和新學校，但從同學蜜雅及其父親維克多的友情中找到了慰藉。而李峰意外地捲入不必要的紛爭，為了捍衛自己與朋友，李峰踏上了參加街頭空手道大賽的旅程。在功夫大師韓先生（成龍 飾）和空手道傳奇丹尼爾拉魯索（雷夫馬奇歐 飾）的指導下，李峰融合了兩位大師獨特的風格，展開一場史詩般的武術對決。

《小子難纏: 空手道傳奇》UHD+BD雙碟鐵盒版。（得利影視提供）《小子難纏: 空手道傳奇》UHD+BD雙碟鐵盒版。（得利影視提供）

《小子難纏: 空手道傳奇》在台推出UHD+BD雙碟鐵盒版、藍光BD以及DVD版本，藍光特別收錄刪除片段、NG片段、向宮城傳奇致敬花絮以及動作的藝術等特收，值得一看。

《可憐的東西》、《真寵》、《單身動物園》等片鬼才導演尤格藍西莫一鳴驚人代表作《非普通教慾》以數位修復之姿重登全台大銀幕，現在也推出全新修復版BD及DVD。

導演尤格藍西莫一鳴驚人代表作《非普通教慾》修復版BD。（得利影視提供）導演尤格藍西莫一鳴驚人代表作《非普通教慾》修復版BD。（得利影視提供）

該片描述三兄妹從小生長在有著大庭院、游泳池、甚至小森林的別墅，與外界隔著一道圍牆從沒離開過。父親禁止他們踏出圍牆一步，免得被可怕的貓怪吃掉，為了保衛家園，他們得像狗一樣在地上吠；而犬齒掉落代表長大成熟，才能走出圍牆離開家。

他們的自由，只是圍牆之內方寸之地的自由；他們的生活，是充滿制式化的生活；他們與外界沒有任何的交往，唯一的電話深鎖於保險箱內只供母親與父親聯絡之用。直到有一天，父親帶回一位陌生女子與兒子性交滿足慾望，只是沒想到她還私下傳授性以外的知識，打亂了家庭裡原有的平衡，讓古怪又失寵的二女兒等不及長大了。《非普通教慾》修復版藍光BD及DVD已在台上市。

此外，還有創下日本影史最年輕導演入選坎城影展一種注目官方單元的《我心裡的太陽》，也在台推出藍光BD及DVD。該片由年僅28歲的青年導演奥山大史執導，描述一場關於友情及愛情的故事。

《我心裡的太陽》藍光BD。（得利影視提供）《我心裡的太陽》藍光BD。（得利影視提供）

在北海道的小鎮裡，木訥又口吃的拓也無法跟上身邊所有好動的男孩們，直到冬天來臨，冰上曲棍球隊在體育館練習時，深深被優雅的花式滑冰女孩小櫻吸引，也因此迷上大家眼中如此特別的運動。場外，擔任教練的退役名將荒川看出拓也的潛力，決定讓他和小櫻從頭開始學習起雙人花式滑冰，並積極參予全國大賽，但在一次偶然意外，卻讓三人的關係產生了變化。《我心裡的太陽》藍光BD及DVD已在台上市。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中