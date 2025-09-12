《96分鐘》太刺激！怪物星人想當柯南追真相 溫妮喊「最具挑戰性」

〔記者陳慧玲／台北報導〕電影《96分鐘》是以高鐵為題材的災難動作片，由林柏宏、宋芸樺、王柏傑等人主演，近期引起許多討論，五月天阿信擔任歌曲統籌，「BOOM！怪物星人」則展現創作實力，受邀為這部電影獻唱形象宣傳曲《敵手》，拍MV時要展現高難度唱跳，溫妮直呼：「這首是怪星史上最具挑戰性的一支舞蹈！」

「BOOM！怪物星人」為電影《96分鐘》唱宣傳曲，拍MV也充滿氣勢。（相映音樂提供）

小V郁采真為電影量身打造《敵手》詞曲，呼應電影刺激氛圍，更加入直升機、火車的音效作為巧思，她覺得電影畫面充滿張力和速度感，看完後靈感爆發。MV特別到虛擬攝影棚拍攝，螢幕秀出火焰、科幻等不同氛圍，魏嘉瑩覺得每次練完這支舞都特別餓，一定要大吃一頓。

「BOOM！怪物星人」覺得MV中的舞蹈充滿挑戰性。（相映音樂提供）

琳誼也大讚這部電影：「非常刺激，會讓人像柯南一樣想追尋真相，有感動、有憤怒，有很多讓人省思的部份，每個人都有自己的堅持，沒有絕對的對錯。」

「BOOM！怪物星人」覺得《96分鐘》刺激也發人深省。（相映音樂提供）

溫妮同樣對這部電影看得入迷，她說：「劇情非常緊湊，全程目不轉睛，毫無冷場！演員的演技、導演的鏡頭安排也都非常到位，探討生死的邊緣，誰還能保持良善？很值得去看！會有不同的感受！」

