挑戰道德底線毫無包袱！社會邊緣人立誓成為「打劫界KOL」

〔記者許世穎／綜合報導〕香港首部網路公開募資作品《搗破法蘭克》，由香港Youtube頻道「拾陸比玖」公司主導募資計畫，由蔡康凝執導，集合香港新生代演員談善言、林家熙、楊偲泳、岑珈其及金馬最佳男配角袁富華共同演出，聚焦一群社會邊緣人想要藉由網路的力量為自己發聲，作風離經叛道，立誓成為「打劫界KOL」。

港片《搗破法蘭克》為香港首部網路公開募資作品。（華映提供）

導演蔡康凝表示，當初想透過計畫在3月個內籌資250萬港幣（約972萬台幣）來進行拍攝，「因香港市場小，很難找到資金，才有了上網募資的想法」，他規劃若募得250萬港幣便能完整進行電影前製工作，若能超越目標便能有更充裕的資金進行拍攝，但籌資及拍攝過程都不太順利，更經歷了更換演員等許多變化才終於完成作品。至於犯罪小隊為何取名為「法蘭克」？他透露靈感來自電影《神鬼交鋒》中李奧納多迪卡皮歐的角色。

電影毫無包袱，視覺風格強烈，充滿了年輕世代對世界的不滿與批判，片中由4個社會邊緣人組成的「法蘭克小隊」，目標便是讓看不順眼、為富不仁的上流社會富豪不得安寧，以打劫奸商的店鋪為目標，過程不但要戴上面具、畫塗鴨符號、放出彩煙的儀式感，更要錄影PO上網路，還不忘叫朋友要幫忙分享。他們極致追求流量，也挑戰道德底線，徹底賭上自身前途與安危，視網路為自己的烏托邦，作風憤世嫉俗、離經叛道。

林家熙（左起）、岑珈其、談善言、楊偲泳在《搗破法蘭克》飾演4個社會邊緣人。（華映提供）

電影描述在輟學邊緣的紀月（談善言 飾）不想早早成為底層社畜，決定打造自己的職業生涯。她將犯案的影片上傳至網路，想成為打劫界KOL。她認識了陶俊（岑珈其 飾），加上青梅竹馬的Hugo（林家熙 飾），三個怪伽組成劫富小隊「法蘭克」，更延攬了專門當有錢人出租女友的Chelsea（楊偲泳 飾），協助他們尋找獵物，四人的目標是要讓上流富商們永無寧日。

此時，上流教會爆出醜聞，教會執事何家宏（袁富華 飾）在記者會中澄清，並把話題轉移到法蘭克劫案上，引起軒然大波。而法蘭克打劫換鈔店鋪時，意外地捲入教會洗黑錢陰謀，意想不到的危機接連而來，法蘭克能否安然脫身自保？《搗破法蘭克》將於10月3日在台上映。

《搗破法蘭克》預告：

