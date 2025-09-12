晴時多雲

娛樂 音樂

李千娜21歲女兒美成這樣！當評審忘了做這件事 黃尚禾罕見動怒

〔記者陽昕翰／台北報導〕李千娜推出台語翻唱專輯，昨天舉辦發片活動，談到21歲的女兒顧穎也在歌唱節目《大學聲》力拚出道，母女倆在節目同場錄影，都感動到落淚。

顧穎正在參加選秀節目。（劇樂蹦娛樂提供）顧穎正在參加選秀節目。（劇樂蹦娛樂提供）

顧穎參賽時，李千娜正巧受邀擔任評審，她說：「我們有一起看重播，在（錄影）現場很想哭，我就是扮演一個評審的身分，好好當一個訓導主任！」

談到女兒的表現，李千娜給予滿滿鼓勵，卻透露錄影結束後先回家，忘了擁抱女兒，覺得非常懊惱。她表示：「我回家才想到，忘了要抱她，結果我老公（黃尚禾）聽了就很生氣！」隔天一早，她便衝到女兒房門口等待，只為了給她一個擁抱。

李千娜相隔6年重返舞台開唱。（環球音樂提供）李千娜相隔6年重返舞台開唱。（環球音樂提供）

李千娜笑說：「她（女兒）都還沒有刷牙洗臉，我想要趕快彌補，給她這個擁抱！」她鬆口未來有計劃幫顧穎發片，並送簽名專輯給女兒。顧穎看完MV後，還傳訊息寫道：「媽媽，你好美喔。」母女倆感情非常地好。

