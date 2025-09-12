晴時多雲

娛樂 歐美

歷經摯愛離世與聽力受損 獨立音樂女神暌違10年重磅回歸

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕好久不見的「文青迷最愛」獨立音樂女神山形瑞秋，近期帶著第5張全新錄音室專輯《Starlit Alchemy》重返樂壇。出道25年的她，以辨識度極高且充滿療癒感的歌聲獲得全球樂迷喜愛，曾被美聯社盛讚為「擁有相當傑出的音色」並且唱作俱佳。

獨立音樂女神山形瑞秋，帶著全新錄音室專輯重返樂壇。（Laura Crosta提供）獨立音樂女神山形瑞秋，帶著全新錄音室專輯重返樂壇。（Laura Crosta提供）

山形瑞秋的音樂作品具有強烈的敘事性，更多次被美劇《整形春秋》、《急診室的春天》、《玩酷世代》、《實習醫生》、《追愛總動員》、《聖女魔咒》等選作配樂，成為美國家喻戶曉的人氣歌手。2018年，她更進軍韓劇市場，為人氣韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》演唱《Something In The Rain》與《La La La》，因此獲封「OST女王」，至今仍為樂迷津津樂道。

《Starlit Alchemy》是山形瑞秋暌違近10年的創作大碟，有別於過往悲傷與療癒情歌，化身「蛻變引導者」，將多年來經歷摯愛親人離世的傷痛，以及自身與顳顎關節症候群（TMJ）、聽力喪失等病痛的搏鬥，化為創作靈感。她形容這段過程就像「攀登、前行並成為那座山」，呼應了她的姓氏「Yama」（日語意為「山」），也象徵著父親血脈與來自紐約伍德斯托克百年家族母親之間的命定連結。

山形瑞秋以辨識度極高且充滿療癒感的歌聲，獲得全球樂迷喜愛。（Laura Crosta提供）山形瑞秋以辨識度極高且充滿療癒感的歌聲，獲得全球樂迷喜愛。（Laura Crosta提供）

為了製作這張專輯，山形瑞秋將先前國際巡演的收入全數投入，並與長期合作夥伴於卡茨基爾山的家中錄音室完成大部分錄製。她將《Starlit Alchemy》形容為「微型電影的樂曲」：「每首歌依序播放並以間奏曲銜接，彷彿一個完整的故事。這是關於我個人的失落，也是我們所有人的重新覺察，在這些年的重整與創意冒險中逐漸成形。」她的音樂自然流淌，不受單曲拼貼或演算法播放清單的框架限制，被視為出道以來最完整、最專注的作品之一。

山形瑞秋在台灣也擁有大批死忠歌迷。（Laura Crosta提供）山形瑞秋在台灣也擁有大批死忠歌迷。（Laura Crosta提供）

儘管主題聽來沉重，山形瑞秋仍期望樂迷能從中獲得重生與進化的力量：「這是對創傷與美好的探究，恐懼、失落、悲傷貫穿其中，但當你完全沉浸於這段體驗時，所發生的魔法，就是煉金術的開始。力量在臣服中形成，而過去的自己也隨之褪去。」談及聽感，她打趣表示：「或許可以想像成在漢斯季默與瓊妮蜜雪兒的引導下，湯姆威茲化身威利旺卡，瑞奇李瓊斯化身桃樂絲，創造出的音樂氛圍。」

隨著新專輯《Starlit Alchemy》發行，山形瑞秋也將展開全新巡迴演唱會，首站自美國康乃狄克州費爾菲爾德出發，預計於全美超過十場演出，在台灣擁有大批死忠歌迷的她，過去10年4度來台場場爆滿，未來也期待能與亞洲樂迷再度相見。

點圖放大body

