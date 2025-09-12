男神變落魄菇農！吊嘎爆汗開貨車環島「氣到冒煙」

〔記者許世穎／台北報導〕台瑞合製公路電影《陌路兄弟》由人氣男神鳳小岳與新人納曜，及瑞士男星皮耶安東尼杜比共同主演，講述三位同父異母的兄弟為了繼承遺產，意外踏上一趟環島旅程，尋找家族真相，從互不信任到逐漸敞開心房，沿途在衝突、和解中重新定義何謂「家人」。

鳳小岳（右）在《陌路兄弟》親開手排貨車爆汗環島。（綺影發行提供）

男神鳳小岳這次徹底顛覆以往「貴氣男神」的螢幕形象，換上樸素的背心搭配襯衫，還時常戴著老花眼鏡，化身成窮困潦倒、為遺產奔波的菇農。戲裡他更親身上陣開著手排車載著「弟弟們」跑遍台灣各地。

過程中大夥體驗炎熱高溫下的拍攝，車內戲份必須在大太陽下關窗拍攝，既不能開空調，他又不時要演出怒氣沖天的情緒戲，還得猛抽菸助戲，鳳小岳笑說：「真的是氣到冒煙！雖然辛苦，但是那種熱血的感覺很爽快，像是把所有能量都丟進角色裡，憤怒情緒在艷陽下都變得更真實。」

鳳小岳（右）在《陌路兄弟》大秀雙語能力，和皮耶安東尼杜比從兄弟交鋒到信任和解。（綺影發行提供）

與鳳小岳搭檔的新人納曜，是台灣阿美族與法國混血兒，出演《陌路兄弟》迎來大銀幕處女作。他不僅得戴上眼罩拍戲，更在兄弟戲水橋段中大方脫衣，甚至背部全裸入海，完全不扭捏。

納曜坦言一開始拍攝內心壓力很大，但在和前輩演員們對戲的過程中，逐漸建立起信任感，才真正放鬆去演，他說：「小岳哥非常親切，第一次見面就主動打招呼，讓我很快就沒有隔閡。」同時他在片場展現語言天賦，與導演和瑞士哥哥講法文、與鳳小岳用中文、與外籍工作人員說英文，宛如「片場聯合國」。

鳳小岳在《陌路兄弟》於豔陽下演出暴怒吼叫情緒戲「氣到冒煙」。（綺影發行提供）

此外，鳳小岳與納曜都對片中取景地點難以忘懷，尤其是太魯閣和北海岸的壯麗風貌，鳳小岳表示雖然景色壯闊，但角色正處於窮困潦倒、走投無路的困境，必須帶著憤怒與無奈的眼神看著太魯閣美景：「我在旅程中帶著試圖逆轉人生的使命，那種反差感很強烈。」納曜則表示，戲裡充滿壓抑情緒，但戲外卻留下了兄弟一起戲水、遊歷的珍貴記憶。

該片不僅是一段為遺產展開的尋根旅程，更是一場跨文化的公路冒險。三位素昧平生的兄弟不打不相識，一路翻山越嶺、奔走於台灣山海，意外在旅途中看見彼此最真實的面貌。在壯麗風光中交織出流浪、衝突、和解與陪伴的複雜情感，也讓這趟旅程成為一場笑與淚並存的成長冒險。《陌路兄弟》將於9月26日在台上映。

