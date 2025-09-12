八點檔男神免疫失衡「皮蛇纏身」 痛到高燒38.6度仍硬撐

〔記者李紹綾／台北報導〕曾子益在民視八點檔《好運來》演反派，戲分吃重，為了揣摩角色的憤怒與絕望，他投入大量情緒，竟因此導致免疫力失衡，背部爆發帶狀皰疹（俗稱皮蛇），嚴重時甚至頭痛欲裂、發燒高達38.6度，僅三天內就蔓延至胸口，讓他直呼是第一次遇到這麼嚴峻的狀況。

曾子益在《好運來》飾演侯怡君、劉至翰的兒子「楊克帆」。（翻攝自臉書）

曾子益的角色「楊克帆」販毒投案後，近期都在吃牢飯，戲份稍減才得以喘息，他昨（11日）在臉書發文坦言，得帶狀皰疹時，起初想低調就醫，沒想到劇組同仁們察覺後，紛紛伸出援手，「每位同仁對我的照顧跟保護，讓我可以在那段時間，把我的任務完成」，他感性說：「同事們很愛我，劇組每一位也很保護我，身邊朋友也很關心我。」

請繼續往下閱讀...

曾子益在《好運來》情緒爆發，一場淚崩戲展現演技。（民視提供）

即便病痛纏身，曾子益仍難掩對表演的執著，直言自己就是想把每場戲「揮灑熱血、靈魂與生命去拼搏」，即使拚到全身灰也無所畏懼，「謝謝大家對我身體的關心，我有在好好照顧自己的前提之下去拚搏、去完成任務，那幾天的戲，相信你們看的又愛又恨又過癮」。

曾子益的社群帳號上個月無預警被登出停用，只剩公司同事可以幫他發文，他昨開心表示，己順利取回帳號，不忘提醒粉絲們：「記得有空設定雙重認證，更改新密碼，保護自己的自媒體帳號。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法