晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

八點檔男神免疫失衡「皮蛇纏身」 痛到高燒38.6度仍硬撐

〔記者李紹綾／台北報導〕曾子益在民視八點檔《好運來》演反派，戲分吃重，為了揣摩角色的憤怒與絕望，他投入大量情緒，竟因此導致免疫力失衡，背部爆發帶狀皰疹（俗稱皮蛇），嚴重時甚至頭痛欲裂、發燒高達38.6度，僅三天內就蔓延至胸口，讓他直呼是第一次遇到這麼嚴峻的狀況。

曾子益在《好運來》飾演侯怡君、劉至翰的兒子「楊克帆」。（翻攝自臉書）曾子益在《好運來》飾演侯怡君、劉至翰的兒子「楊克帆」。（翻攝自臉書）

曾子益的角色「楊克帆」販毒投案後，近期都在吃牢飯，戲份稍減才得以喘息，他昨（11日）在臉書發文坦言，得帶狀皰疹時，起初想低調就醫，沒想到劇組同仁們察覺後，紛紛伸出援手，「每位同仁對我的照顧跟保護，讓我可以在那段時間，把我的任務完成」，他感性說：「同事們很愛我，劇組每一位也很保護我，身邊朋友也很關心我。」

曾子益在《好運來》情緒爆發，一場淚崩戲展現演技。（民視提供）曾子益在《好運來》情緒爆發，一場淚崩戲展現演技。（民視提供）

即便病痛纏身，曾子益仍難掩對表演的執著，直言自己就是想把每場戲「揮灑熱血、靈魂與生命去拼搏」，即使拚到全身灰也無所畏懼，「謝謝大家對我身體的關心，我有在好好照顧自己的前提之下去拚搏、去完成任務，那幾天的戲，相信你們看的又愛又恨又過癮」。

曾子益的社群帳號上個月無預警被登出停用，只剩公司同事可以幫他發文，他昨開心表示，己順利取回帳號，不忘提醒粉絲們：「記得有空設定雙重認證，更改新密碼，保護自己的自媒體帳號。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中