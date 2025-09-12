大牙離婚1個月認了「七夕求姻緣」 條件多到朋友全閃

〔記者蕭方綺／台北報導〕大牙7月24日和阿廖師簽字離婚，結束5年婚姻，她昨出席公視台語台戲劇《夾縫人生》記者會，被問及好友勇兔說她七夕時去拜月老，大牙立刻解釋是去拜七仙女，求了5條不同顏色的線，分別是感情、健康、安神、事業、金錢。離婚至今1個多月，已經期待下一段戀情？她爽朗笑說：「Why not？」

洪毓璟（左起）、楊麗音、大牙和王自強在《夾縫人生》中，飾演沒有血緣的一家人。（公視台語台提供）

她今年七夕跟著好友曾莞婷到汐止住家附近拜拜，還意外爆出連晨翔去年也來拜，今年立即抱得劉品言美人歸，還升格當爸，看來頗為靈驗。大牙提到拜拜，將自己的條件一一列出，沒想到跟神明聊非常久，一睜開眼朋友都不見了。她祈求事業順利、找到正緣，「我現在希望能找到聊的來的人。」

此外，大牙在《夾縫人生》飾演無家者，感慨以前見到無家者，常不解「為什麼家人都不會來找他們」，直到拍攝前做功課看了《無家者》這本書，和相關專題報導，才明白原來他們背後，都有各自解不開的結。」在家中為獨生女的她從小到大都很孤獨，意外在me too運動時獲得來自四面八方的朋友、網友的加油打氣，讓她感到非常暖心。

大牙秀出右手手腕上求來的紅線與珠珠。（記者蕭方綺攝）

劇中沒有血緣的親情讓王自強感觸良多，他分享女兒剛出生就罹患法洛氏四重症，當時上社群、MSN請大家幫忙集氣，收到很多陌生人加油，或提供醫療資訊。從那時候開始他才意識到生命脆弱與幫助別人的重要性，他還用3.5磁碟片儲存加油的截圖，希望未來可以給女兒看到陌生人的善意。

而洪毓璟首次挑大梁每天化著落魄的受傷妝在街頭拍戲，有一次在台北車站拍攝，中場休息時，還收到路人關心：「是不是受傷很嚴重？要不要幫忙叫救護車？」戲裡他為楊麗音修剪頭髮宛如親生母子情誼，看似溫馨卻是在開拍前跟劇組髮型師惡補而成，沒想到正式上戲剪的還不錯，讓他考慮以後沒戲拍可以改行「鉸頭鬃」成為髮型師。

