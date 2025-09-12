晴時多雲

娛樂 電視

超大咖台語歌后跨刀演三立台語劇 白冰冰曝光酬勞：不佔人便宜

〔記者蕭方綺／台北報導〕白冰冰拍攝三立《天知道》除有神明相助，也有好多朋友幫忙，日前在劇中竟看到了台語情歌天后龍千玉的身影，顯少跨足戲劇的她在劇中本色演出，飾演龍千玉本人，介紹基隆的觀光景點，白冰冰非常感謝她，「她完全沒問費用，情義相挺。」

大家熟知的龍千玉是歌手，不過她表示，自己是因中視歌唱比賽簽約，出道簽約的是中視基本歌星約，曾經演了一年多的戲，也曾在10幾年前客串過民視《親戚不計較》。這次接到好友白冰冰的邀約，她二話不說答應客串，「冰冰姊是我的好閨密，我們都一樣是基隆人，角色是要介紹基隆觀光，當然義不容辭。」

龍千玉（右）力挺白冰冰，客串演出《天知道》。（長興影視提供）龍千玉（右）力挺白冰冰，客串演出《天知道》。（長興影視提供）

龍千玉還特別感念白冰冰在她父親告別式上分享爸爸生前點滴，回顧爸爸的一生，因此雖然只是客串，她還自帶化妝師，全程參與，讓白冰冰很感動。

白冰冰表示，龍千玉真的很幫忙，「她是基隆人，很開心能對基隆觀光盡一份心力。」不過請來台語天后來幫忙，令人好奇費用多少？白冰冰說：「她根本沒有跟我談費用，沒問價錢就來幫忙。一直跟我說不用，但我不佔人便宜，硬是包了個紅包給她。」看到大家對《天知道》的支持，白冰冰感動地說：「此刻的我真是幸運，有神有人幫助，感覺幸福滿滿。」

